Prima reacție a Simonei Halep după calificarea în finala de la Melbourne

Simona Halep s-a calificat, joi, în finala de la Australian Open. Este o premieră pentru tenisul românesc și o șansă pentru Simona de atinge un nou vârf în carieră: visul de a câștiga un prim titlu de Grand Slam.

„Tremur acum, sunt foarte emoționată. Sunt foarte bucuroasă că am rezistat și am câștigat meciul. Înainte să înceapă, am știut că o să fie un meci dificil. Este un adversar foarte dificil, se mișcă bine și lovește de oriunde”, a spus Simona Halep, despre Angelique Kerber.

"I try to be very calm, but today was like a rollercoaster up and down. I didn't give up, not even a ball. I did it really well, and I'm really proud of myself actually."@Simona_Halep through to the final.#AusOpen pic.twitter.com/HGB8IP1QBa