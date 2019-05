Prima reacție a Simonei Halep după calificarea în optimile Madrid Open 2019. „A fost un meci greu”

Simona Halep s-a calificat în optimi la Madrid Open 2019, după un meci al contrastelor cu Johanna Konta. Foarte agresivă în primul set, britanica a fost ca și invizibilă în actul secund și a reușit să câștige un singur game. S-a terminat 7-5, 6-1 pentru Halep.

Foto: Guliver/GettyImages

„A fost un meci greu, pentru că ea are multă încredere şi a jucat bine în primul set, dar în setul al doilea am găsit ritmul şi am ştiut ce trebuie să joc împotriva ei. Cred că am jucat destul de bine şi sunt foarte fericită de această victorie. Sunt mai bine, dar sigur nu sunt aproape de sută la sută. Încerc să dau tot ce am, să fiu calmă, încrezătoare, pentru că simt jocul, mă simt bine pe teren şi trebuie doar să mă bucur de momentele petrecute pe acest frumos teren. Nu am mai jucat împotriva ei (n.r. - Viktoria Kuzmova), trebuie să văd câteva înregistrări. E o mare provocare de fiecare dată când joc aici şi vreau să că concentrez pe mine însămi şi să văd ce trebuie să joc împotriva ei”, a spus Simona Halep, care a fost răcită în weekend, dar a dezvăluit că se simte mult mai bine acum.

Konta a început cu un ritm alert, şi-a făcut frumos punctele, şi-a impus jocul care îi place, cu schimburi scurte, cu lovituri puternice, sub unghiuri cât mai deschise şi cu "un-doi-uri" la serviciu, combinaţia ei preferată. Ea nu a ezitat să vină la fileu sau să apeleze la lovitura scurtă. Totul în spatele unui serviciu impecabil, ce nu prea a lăsat loc de un retur acceptabil. Halep a cedat iniţial sub agresivitatea adversarei, nu a reuşit să o atragă în schimburile lungi, iar serviciul ei a fost bine returnat de Konta. Sportivei din Marea Britanie îi place de multe ori să fie scoasă din teren cu o lovitură cu unghi larg, pentru că poate să răspundă de acolo cu o lovitură imparabilă, mai ales cu dreapta. În aceste condiţii, Halep a schimbat jocul plat cu unul cu mingi mai înalte, trimise mai adânc în terenul advers, mai central. Împinsă în spetele terenului, Konta nu a mai dirijat tirul atât de eficient, şi-a pierdut precizia, iar Halep a reintrat în meci, care s-a echilibrat. În plus, serviciul Johannei Konta s-a dereglat chiar în momentele în care avea nevoie de el cel mai mult. Odată scăpată din dificilul început şi mai ales în setul al doilea, Halep a preluat cu siguranţă "frâiele" partidei şi nu le-a lăsat din mână până la final.

Halep a câştigat doar o minge în primele trei ghemuri în care rivala a servit. În schimb, românca şi-a făcut serviciul cu dificultate, chiar şi l-a pierdut în ghemul al treilea şi Konta s-a desprins la 3-1, apoi la 4-2. Fostul lider WTA a schimbat apoi tactica, a reuşit să o scoată din zona de confort pe sportiva britanică şi a câştigat trei ghemuri la rând, cu break la 3-4. La 5-4, Simona Halep a avut 15-40 pe serviciul adversarei. Însă acesta a servit excelent din nou şi le-a anulat, egalând la 5. Halep a câştigat greu ghemul de 6-5, după ce a condus cu 40-15 şi a salvat apoi trei mingi de break. A urmat un alt ghem lung, pe serviciul britanicei, care a condus cu 40-0. Fără dublă greşeală până atunci, Konta a comis două, iar Halep a închis setul la cincea mingea avută, scor 7-5, după o oră de joc.

Evoluţia atât de bine articulată a Johannei Konta din debutul meciului s-a evaporat definitiv în setul al doilea. Nimic nu i-a mai ieşit jucătoarei britanice, în timp ce Simona Halep a jucat din ce în ce mai bine şi a făcut 4-0 în vreo 15 minute, cedând doar două puncte. A urmat o relaxare în jocul sportivei române, iar Konta a reuşit un rebreak, de 4-1. Finalul a fost al jucătoarei mai bune şi mai inteligente, care s-a impus cu 6-1, după un meci o oră şi 29 de minute

Halep va evolua în turul următor, în premieră, cu jucătoarea de 20 de ani Viktoria Kuzmova din Slovacia, locul 46 WTA.

Calificarea în optimi este recompensată la Madrid cu un premiu de 80.620 de euro şi cu 120 de puncte WTA.

Simona Halep a câştigat în 2017 şi 2016 turneul organziat de Ion Ţiriac, iar anul trecut a ajuns în sferturi.

