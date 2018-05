Prima reacție a Simonei Halep, după ce a spulberat-o în două seturi pe Osaka: „Sunt mai relaxată decât la Madrid”

Jucătoarea Simona Halep, liderul WTA, a declarat, miercuri, după ce s-a calificat în optimi la turneul de la Roma, trecând de Naomi Osaka, că este mai relaxată decât la Madrid şi adoră terenul pe care a jucat, Pietrangeli, a spus news.ro.

Foto: Guliver/GettyImages

„La 3-1 am simţit că am un mic avans, m-am relaxat şi am deschis jocul mult mai bine. M-am mişcat foarte bine, îmi place acel teren, de fapt ador acel teren, Pietrangeli. Sunt mai relaxată decât la Madrid şi mă simt mult mai bine. Mă bucur de timpul petrecut pe teren. Sper ca şi următorul meci să fie pe Pietrangeli”, a spus Halep.

Simona Halep a ajuns în optimile Internaţionalelor Italiei, turneu de categorie Premier 5, trecând în turul doi de pe japoneza Naomi Osaka, locul 21 WTA, scor 6-1, 6-0.