Prima reacție a Simonei Halep după retragerea de la Turneul Campioanelor 2018

Simona Halep a anunțat joi dimineață că s-a retras de la Turneul Campioanelor 2018, cu o zi înainte de tragerea la sorți. Ea a postat ulterior un mesaj pe Facebook în care explică de ce a luat această decizie.

„Din păcate, după multe discuții cu echipa și dictorii, am luat decizia să mă retrag de la Finalele WTA din Singapore. Am vrut să termin 2018 la un nivel înalt, după un an incredibil, dar din păcate afecțiunea la spate nu s-a vindecat conform așteptărilor noastre și trebuie să mă gândesc pe termen lung mai întâi la sănătatea mea.

Sunt tristă că nu voi putea juca la a cincea și ultima ediție de la Singapore (din 2019, Turneul Campioanelor se va desfășura la Shenzhen – n.red.), dar am încredere că am luat decizia corectă și voi face tot ce îmi stă în puteri ca să particip la Turneul Campioanelor de anul viitor. Singapore este un oraș special și sunt sigură că fanii se vor bucura să vadă meciuri de tenis fantastice săptămâna aceasta”, se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook a Simonei Halep.

Simona Halep va fi înlocuită la Turneul Campioanelor de olandeza Kiki Bertens, locul 10 WTA.

În comunicatul WTA Insider în care s-a anunțat că numărul 1 WTA nu va participa la Singapore, sportiva din Constanța a anunțat de asemenea că „a fost o decizie grea”.

„Este întotdeauna dificil să te retragi de la un turneu mare. De fapt, cred că este pentru prima dată în viaţa mea. Aşa că a fost o decizie dificilă, dar este mai bine pentru sănătatea mea. Darren a fost sută la sută cu retragerea, deoarece era îngrijorat de spatele meu şi este mai bine să pui sănătatea pe primul loc, întotdeauna. El a spus asta întotdeauna de când am început. Aşa că era mai sigur ca mine că trebuie să mă retrag. Apoi când am auzit că e de acord cu asta, mi-a fost mai uşor să iau decizia. Saptele meu nu este ok, nu m-am antrenat în ultimele patru săptămâni. Nu sunt pregătită să concurez la acest nivel, spatele e încă inflamat. Nu este uşor să merg pe teren şi să joc în acest moment”, a declarat Halep, pentru WTA Insider.

Ea spune că are timp să se refacă şi să se pregătească pentru sezonul viitor.

„E aceeaşi problemă la spate ca la Wuhan şi am nevoie de o pauză ca să se vindece. Îmi trebuie între trei şi patru săptămâni de exerciţii şi faptul că am avut o pauză este bine. Aşa că am destul timp acum să fiu pregătită pentru anul viitor. Acest turneu este unul dintre cele mai importante, deoarece sunt numai opt jucătoare şi arată cât de bine ai muncit în acest an. Este cu adevărat important şi înseamnă mult pentru mine, deoarece m-am calificat de cinci ori la rând. Mă simt tristă că nu pot concura, dar se întâmplâ uneori. Din cazua formatului şi pentru că joci fiecare meci ca o finală, acest turneu este dificil de disputat şi trebuie să fii sută la sută de fiecare dată”, a mai spus Halep.

Lista jucătoarelor calificate la Turneul Campioanelor 2018:

Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, Angelique Kerber (3 WTA), Naomi Osaka (4 WTA), Karolina Pliskova (5 WTA), Elina Svitolina (6 WTA), Petra Kvitova (7 WTA), Sloane Stephens (8 WTA) şi Kiki Bertens (locul 10 WTA).

Turneul Campioanelor 2018, competiţie la care participă cele mai bune opt jucătoare din acest an, se va disputa între 21 şi 28 octombrie, la Singapore.

