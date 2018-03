Primele declarații și explicații. Sinceritate la Halep, eleganță la Radwanska

Simona Halep a declarat, după ce a fost învinsă de Agnieszka Radwanska, în turul al treilea al Miami Open, că se simte un pic obosită şi că nu a fost suficient de bine pregătită pentru a juca la un nivel ridicat.

Foto: Guliver/Getty Images

„Am jucat destul de bine în primul set, dar apoi am scăzut nivelul. Sunt un pic obosită. Poate că nu sunt pregătită suficient de bine ca să joc la nivelul acesta.Ea nu a jucat ceva nou, a jucat la fel cum joacă mereu, scoate mingile şi nu prea greşeşte. Însă eu am greşit mult şi am jucat un pic prea pe centru şi ea a avut posibilitatea să facă cam ce a vrut. Exclus (n.r. - despre ghinion). Meciul puteam să îl câştig dacă jucam la un nivel mai ridicat. Am jucam slab. Asta e, merg înainte”, a declarat Simona Halep, pentru Digi Sport.

Simona Halep, locul I WTA, a fost învinsă, sâmbătă, cu 3-6, 6-2, 6-3, de poloneza Agnieszka Radwanska, locul 30 WTA şi cap de serie numărul 32, în turul al treilea al Miami Open.

Dacă Simona Halep a fost sinceră și în același timp aspră cu ea însăși, Agnieszka Radwanska a avut la finalul meciului o declarație extrem de elegantă și măgulitoare la adresa româncei: „Sunt fericită. Ea joacă un tenis superb. Sunt fericită că am câştigat setul 3. Nu am început bine, am greşit mult şi primul set s-a dus repede. Nu mă aşteptam să câştig atâtea puncte. Au fost multe lovituri frumoase ale Simonei. Fiecare meci aici este unul superb. Nu puteam să cer mai mult”, a spus Radwanska cu modestie, la interviul acordat pe teren, potrivit digisport.ro.

Halep a jucat anul trecut în sferturi la Miami, când a fost eliminată de britanica Johanna Konta, cu 3-6, 7-6 (7), 6-2. Cea mai bună performanţă înregistrată în Florida de liderul WTA a fost în 2015, când a ajuns în semifinale, fază în care a fost învinsă de americanca Serena Williams, cu 6-2, 4-6, 7-5.

Pentru Simona Halep, prima parte a sezonului de simplu, cea pe hard, s-a încheiat. Rămâne însă în competiție la dublu.

Urmează sezonul pe zgură, pe care Simona Halep îl va începe, din 23 aprilie, la Stuttgart. În ciuda înfrângerii de sâmbătă, locul I pe care îl ocupă Halep în clasamentul WTA nu este în pericol în următoarea lună.

