Qatar Open 2019. Simona Halep, înainte de partida din semifinale cu Elina Svitolina: „Dacă și cu parcă, știi cum e...”

Simona Halep se simte pregătită să o înfrunte pentru a opta oară în carieră pe ucraineanca Elina Svitolina, vineri, în semifinalele turneului de la Doha. Într-un interviu acordat în exclusivitate Digi Sport, după meciul greu din sferturile de finală ale turneului Qatar Open 2019, câștigat împotriva germanei Julia Georges, Simona Halep a dezvăluit cum va aborda partida cu o adversară care a dominat-o până acum în întâlnirile directe.

Simona Halep, în prezent nr. 3 WTA, are palmares negativ cu Elina Svitolina. Ucraineanca de 24 de ani, aflată pe locul 7 WTA, e în avantaj în întâlnirile directe, 4-3, ea câștigând de două ori trofeul la Roma, după finale cu românca de 27 de ani. De asemenea, Elina Svitolina a câștigat ultimele trei întâlniri directe cu Simona Halep. Cele două sportive s-au întâlnit nu mai puțin de patru ori în 2017.

Semifinala de la Qatar Open 2019 între Simona Halep și Elina Svitolina are loc vineri, de la ora 15:30 și este transmisă în direct de Digi Sport 1.

Simona Halep este încrezătoare în forțele ei, mai ales după meciul dificil câștigat în fața Juliei Goerges. Știe că din punct de vedere fizic ea și Elina Svitolina sunt oarecum egale și tocmai de aceea românca e convinsă că diferența în această partidă o va face forța mentală. Simona Halep - câștigătoare în 2014 a turneului de la Doha - își dorește ca după această semifinală să iasă de pe teren „fără regret”.

În cealaltă semifinală Angelique Kerber (nr. 6 WTA) o întâlnește pe belgiana Elise Mertens (21 WTA), de la ora 17:00.

Iată ce a declarat Simona Halep în exclusivitate pentru Digi Sport, după meciul cu Julia Goerges:

- Felicitări, Simona, cum te simți după victoria în două seturi, până la urmă, cu Julia Goerges, chiar dacă părea că ne îndreptăm către un al treilea?

- Multumesc. Mă simt bine, un pic obosită, dar e normal după un asemenea meci. A fost foarte bun pentru încrederea mea. Am demonstrat că pot să fiu puternică, chiar dacă sunt condusă cu mingi de set. Cred că a fost un nivel foarte ridicat de joc. Ea a jucat foarte bine, iar eu am alergat foarte bine, am stat puternică pe teren, am avut picioarele puternice și am încercat să lovesc și eu mingea, când am putut, atunci când am avut ocazia, și cred că am făcut-o destul de bine.

- Un moment foarte important a apărut la 5-2 în tiebreak, când ai avut două servicii, probabil dacă nu ți le făceai, era mult mai greu să închizi partida în două seturi...

- Dacă și cu parcă, știi cum e... (râde). Da, era mult mai greu, dar de ce să mă gândesc la acest lucru acum? Mă gândesc doar că am reușit să iau cele două servicii, să egalez și să revin să câștig setul.

- Anul trecut, cel mai frumos punct din circuit a fost al tău cu Radwanska. Astăzi ai avut o lovitură asemănătoare...

- Da, îmi aduc aminte acea scurtă și am venit cu reverul și am dat în partea cealaltă, a fost o lovitură frumoasă și chiar m-am bucurat că am reușit să alerg la ea, pentru că eram destul de departe, și să fac și punct.

- Astăzi condițiile au fost mai prielnice, mai cald, mai OK pe teren?

- A fost bine, n-a fost vânt așa de puternic și am putut să ne facem treaba destul de bine. Încă simt răcoarea din aer, nu este ușor, dar este la fel pentru amândouă.

- Astăzi a părut din ce în ce mai asemănătoare atmosfera cu cea de la Ostrava.

- Da, le mulțumesc românilor și le mulțumesc tuturor pentru susținere, este foarte importantă atunci când este un meci greu, mă bucur de fiecare dată de un public frumos și nu pot decât să mulțumesc din nou.

- Ai întâlnit-o pe Svitolina de câteva ori, mi-amintesc de o partidă de la Toronto care nu a mers chiar cum trebuia și cele două finale de la Roma. La ce te aștepți și ce îți propui să faci diferit față de acele partide?

- Eu mi-amintesc meciul de la Roland Garros, unde am revenit și am câștigat! Va fi un meci greu, bineînțeles, o mare provocare, pentru că nu am jucat așa cum mi-am dorit în anumite partide contra ei. Am șansa să schimb acest lucru și să ies de pe teren fără regret. Așa că o să lupt și o să încerc să câștig.

- Ea spunea că aveți stiluri asemănătoare. Ți se pare și ție același lucru?

- Da, suntem amândouă puternice pe picioare, alergăm destul de bine, lovim mingea destul de bine, suntem în top și cred că toate suntem acolo, la un nivel asemănător, așa că mentalul cred că o să facă diferența.

Meciurile dintre Simona Halep și Elina Svitolina

Prima dată, Simona Halep și Elina Svitolina s-au aflat față în față în 2013, la Turneul Campioanelor rezervat jucătoarelor care nu se aflau în Top 8 WTA. Atunci, s-a impus Simona Halep, în două seturi, lucru pe care l-a făcut și peste un an, în Fed Cup. Elina s-a revanșat în finala din 2017, de la Roma, atunci când s-a impus cu 4-6, 7-5, 6-1, într-un meci în care Halep s-a accidentat la gleznă. Apoi, au fost sferturile de finală de la Roland Garros, când românca a reușit acea revenire de senzație despre care vorbea în interviu. Ea a întors meciul de la 3-6, 1-5 și s-a impus cu 3-6, 7-6(6), 6-0. A urmat apoi în 2017 partida din semifinalele Rogers Cup, când Simona Halep a suferit o înfrângere drastică. Elina Svitolina a câștigat meciul în două seturi, cu 6-1, 6-1 și s-a calificat în finală. Tot în 2017, Halep și Svitolina s-au mai întâlnit o dată: la Turneul Campioanelor, când ucraineanca o elimina pe româncă în faza grupelor, scor 6-3, 6-4. Ultima dată, Simona Halep și Elina Svitolina s-au întâlnit în mai 2018, în finala turneului de la Roma, câștigată de ucraineană pentru al doilea an consecutiv cu scorul de 6-0, 6-4. Atunci, Simona Halep a acuzat primele dureri la spate, care ulterior, spre sfârșitul anului aveau să se dovedească a fi o hernie.

