Marele campion de tenis Roger Federer, retras recent din activitate, se află în România. Poliția de Frontieră a postat o imagine cu el în aeroportul Otopeni.

„A fost o onoare să îi spunem Bun venit în România lui Roger Federer!”, este comentariul Poliției de Frontieră la o fotografie cu marele tenismen alături de o angajată a instituției, pe aeroportul Otopeni, postată pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Sportivul se află în țara noastră pentru a filma o reclamă, potrivit Digi24.

Roger Federer, de 20 de ori campion de Grand Slam la simplu, și-a anunțat retragerea din tenisul de nivel superior în septembrie anul trecut.

Elvețianul în vârstă de 41 de ani nu mai jucase de la Wimbledon 2021, după ce a suferit o a treia operație la genunchi.

„Este o decizie dulce-amară, pentru că îmi va lipsi tot ce mi-a oferit acest circuit. Dar, în același timp, există atât de multe lucruri de sărbătorit. Mă consider unul dintre cei mai norocoși oameni de pe pământ. Am primit un talent special pentru a juca tenis și am făcut-o la un nivel pe care nu mi l-am imaginat niciodată, pentru mult mai mult timp decât am crezut vreodată că este posibil”, a spus atunci sportivul.

Editor : B.P.