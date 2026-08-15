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Roger Federer și-a pierdut statutul de miliardar într-o singură zi. Afacerea care l-a scos pe fostul campion din topul bogaților

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Roger Federer
Roger Federer Foto: Guliver/Getty Images
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Fostul tenismen Roger Federer și-a pierdut statutul de miliardar într-o singură zi, după ce prețul acțiunilor la o companie de îmbrăcăminte sportivă la care deține acțiuni s-a prăbușit, odată cu raportarea unor vânzări sub așteptări pentru al doilea trimestru.

Averea netă a lui Federer a scăzut la 952,4 milioane de dolari marțea trecută, acesta pierzând, potrivit Forbes, cel puțin 52 de milioane de dolari după ce acțiunile On Holding au scăzut cu aproximativ 19% într-o zi.

Compania elvețiană de echipament sportiv a raportat marți vânzări nete de 850,4 milioane de franci (aproximativ 1,04 miliarde de dolari) pentru al doilea trimestru, conform Wall Street Journal - o creștere de 13%, dar sub așteptările de 878,4 milioane de franci (aproximativ 1,08 miliarde de dolari).

Federer deține o participație de aproximativ 2,5% în compania elvețiană de încălțăminte sportivă, estimează Forbes, având circa 296 de milioane de acțiuni din clasa A și 341 de milioane de acțiuni din clasa B - cele care i-au propulsat pentru prima dată averea la statutul de miliardar anul trecut.

În ciuda reacției pieței, On a raportat totuși un profit net solid de 105 milioane de franci (129,4 milioane de dolari) - o îmbunătățire vizibilă față de pierderea de 40,9 milioane de franci (50,4 milioane de dolari) din aceeași perioadă a anului trecut, mai scrie revista Forbes.

Marja profitului brut a atins 65,4%, depășind de asemenea marja de 61,5% de anul trecut și determinând compania să își majoreze estimările pentru acest indicator la 65% pentru întregul an.

Federer este în continuare foarte aproape de statutul de miliardar. Legenda tenisului s-a retras în 2022, după ce a câștigat aproximativ 131 de milioane de dolari din premii pe parcursul celor 24 de ani de carieră, care au inclus 20 de titluri de Grand Slam.

Cu toate acestea, contractele sale de sponsorizare aflate în derulare cu companii precum Uniqlo și participația sa minoritară la On Holding i-au sporit și mai mult averea, ridicându-l la statutul de miliardar în 2025.

Federer s-a alăturat On ca coproprietar în 2019, iar compania îl descrie pe fostul tenismen drept un „partener apropiat al fondatorilor noștri”.

Editor : B.P.

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