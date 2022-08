România are trei jucătoare calificate în turul al doilea la US Open. Halep și Cristian, eliminate

Elena-Gabriela Ruse s-a calificat în runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, în timp ce Jaqueline Cristian a pierdut la New York, la revenirea sa în circuitul profesionist după o pauză de şase luni. Irina Begu s-a calificat și ea în runda a doua, după ce a învins-o pe belgianca Elise Mertens cu 3-6, 6-2, 6-3. Astfel, România are trei reprezentante în turul al doilea al turnelui: Cîrstea, Begu și Ruse.

Ruse (24 ani, 101 WTA) a obţinut prima sa victorie din carieră pe tabloul principal al Flushing Meadows, 3-6, 6-2, 6-4 cu australianca de origine rusă Daria Saville, fostă Gavrilova (28 ani, 58 WTA), după două ore şi 15 minute de joc.

Ruse venea după o operaţie la încheietura mâinii stângi la începutul lunii, iar ultimul său meci data din iulie.

În primul set cu Saville, Ruse a condus cu 3-2, dar a pierdut patru ghemuri la rând şi s-a înclinat cu 4-6. În actul secund, australianca a câştigat primul ghem, dar Ruse a reuşit să iar trei la rând, iar la 4-2 a mai făcut un break, câştigând cu 6-2. În decisiv, românca a început cu break, dar în cele din urmă şi-a pierdut avantajul, 4-4. A câştigat apoi din nou contra serviciului şi a încheiat cu 6-4.

Ruse a avut procentaje mai bune la serviciu şi la mingile de break, a fost net superioară la mingile directe câştigătoare (31-13), dar a făcut şi mai multe erori neforţate (48-28).

În turul secund, Gabriela Ruse o va întâlni pe jucătoarea americană Coco Gauff (18 ani, 12 WTA), care a învins-o anul acesta în primul tur la Wimbledon, cu 2-6, 6-3, 7-5. Gauf a trecut la New York cu 6-2, 6-3 de franţuzoaica Leolia Jeanjean.

În alt meci din primul tur la Flushing Meadows, Jaqueline Cristian (24 ani, 77 WTA), care nu a mai jucat din februarie, când s-a accidentat grav la genunchi la Doha, a fost învinsă de estoniana Anett Kontaveit (26 ani, 2 WTA), a doua favorită, cu 6-3, 6-0, în 66 de minute.

Kontaveit a fost net superioară în acest meci, în care a avut procentaje mai bune la serviciu şi 20-10 la winners (mingile direct câştigătoare), chiar dacă raportul erorilor neforţate a fost echilibrat, 18 pentru românca, 20 pentru baltică.

Ruse şi-a asigurat un cec de 121.000 de dolari şi 70 de puncte WTA, în timp ce Cristian va rămâne cu 80.000 de dolari şi 10 puncte WTA.

Irina Begu s-a calificat spectaculos în turul al doilea

Irina Begu s-a calificat în runda a doua a turneului US Open, după ce a învins-o pe belgianca Elise Mertens cu 3-6, 6-2, 6-3.

Begu (32 ani, 42 WTA) a revenit spectaculos după ce a pierdut primul set şi s-a impus în mai bine de două ore de joc (2 h 24min).

Irina Begu nu o mai învinsese până acum pe Mertens (26 ani, 33 WTA), cap de serie numărul 32 la Flushing Meadows, care avea 3-0 în meciurile directe până acum.

Mertens a dominat primul set în care a avut 4-1, 5-2 şi s-a impus cu 6-3. Belgianca a început bine şi actul secund, a condus cu 2-0, dar a urmat o serie remarcabilă de şase ghemuri a Irinei (6-2). În decisiv, Mertens a avut 2-0 şi 3-1, dar Begu a găsit resurse pentru un nou ''comeback'', legând cinci ghemuri la rând.

Românca a încheiat cu 3 aşi şi 8 duble greşeli, în timp ce Mertens a totalizat 4 aşi şi 6 duble greşeli. Begu a servit mai bine şi a avut un procentaj mai bun şi la mingile de break. Begu a făcut diferenţa la numărul de mingi direct câştigătoare (winners), cu 36-22, în timp ce la erorile neforţate a fost egalitate, 27-27.

Mertens o învinsese pe Begu în 2017, în Fed Cup, cu 3-6, 7-5, 7-5, în 2017 în semifinale la Istanbul, cu 6-1, 6-1, şi anul acesta în turul al doilea la Australian Open, cu 6-3, 6-2.

Begu şi-a asigurat un cec de 121.000 de dolari şi 70 de puncte WTA, iar în turul secund o va înfrunta pe chinezoaica Yue Yuan (23 ani, 142 WTA), victorioasă cu 6-3, 6-2 în faţa australiencei Jaimee Fourlis.

Begu este a treia româncă ajunsă în turul al doilea la Flushing Meadows, după Gabriela Ruse şi Sorana Cîrstea. Simona Halep şi Jaqueline Cristian au pierdut în primul tur, potrivit Agerpres.

Halep, a şaptea favorită, a fost învinsă luni de ucraineanca Daria Snigur.

