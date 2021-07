România, fără jucătoare de tenis la Jocurile Olimpice. Ministrul Novak e supărat, Federația i-a dat replica, COSR analizează situația

Retragerea jucătoarelor române de tenis de la Jocurile Olimpice de la Tokyo a fost un duș rece și a intrat în atenția oficialilor. Ministrul sportului, Eduard Novak, și-a exprimat public dezamăgirea cu privire la această situație și crede că această decizie transmite un mesaj toxic pentru întreg sportul. La rândul ei, Federația română de Tenis i-a trimis o scrisoare cu explicații, iar Comitetul Olimpic Român a anunțat că analizează situația creată.

„Pentru mine este, probabil, în aceste 6 luni de ministeriat, cel mai rece duș pe care l-am primit”, a declarat joi ministrul sporturilor, Eduard Novak. „Eu cred că aceste Jocuri, să reprezinți țara la acest nivel e o chestiune de patriotism. Că tu ești răspunzator să dai mesaj copiilor, tinerilor care vin în urmă. Nu cred că vreodată aceste sportive n-au avut niște modele care le-au motivat să facă acest sport și sunt datoare să participe și să ia atitudine. (...) Noi ne zbatem aici, toată lumea, ne mișcăm ca să aducem cât mai mulți sportivi la JO, ne calificăm cu 4 și 4 nu merg!” - spus, cu evidentă supărare, ministrul sporturilor. El însuși se pregătește să reprezinte România la ciclism la Jocurile Olimpice paralimpice, care vor avea loc în capitala Japoniei în perioada 24 august - 5 septembrie 2021.

La fel de mâhnit de retragerea jucătoarelor de tenis s-a arătat și președintele COSR, Mihai Covaliu.

„Celelalte fete au declinat participarea la J.O. dintr un motiv sau altul, toată lumea e cel puțin întristată, ca să folosesc un cuvânt blând, pentru că e de neînțeles, atunci când te califici la Jocurile Olimpice, să nu-ți dorești să participi”, a declarat la Digi24 Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic Român. „Una dintre sportive este în turul doi la Wimbledon, înseamnă că nu poate fi vorba de accidentare”, a adăugat Covaliu, făcând aluzie la Sorana Cîrstea.

Cum a rămas România fără jucătoare de tenis la simplu la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Vestea că România a rămas fără reprezentare la tenisul feminin a venit după ce Simona Halep și-a anunțat retragerea de la Jocurile Olimpice, din cauza rupturii musculare suferite la gambă în mai, în turneul de la Roma, accidentare care a obligat-o să rateze Roland Garros-ul și a făcut-o apoi să se retragă de la Bad Homburg și de la Wimbledon, unde avea de apărat titlul.

Potrivit clasamentului publicat după turneul de la Roland Garros, pe baza căruia sunt stabiliţi participanţii la turneul olimpic de tenis, Simona Halep, Sorana Cîrstea şi Patricia Ţig ar fi fost reprezentantele României la JO.

Însă Halep nu s-a refăcut după accidentarea la gambă şi a trebuit să se retragă din turneu, Patricia Ţig a declarat că nu doreşte să participe, iar Sorana Cîrstea nu îndeplinea condiţia de a fi jucat în Cupa Federaţiei, duăă ce jucătoarea anunțat că nu va mai răspunde convocării în echipa României de FedCup.

Totuşi, Cîrstea ar fi putut primi o derogare din partea Federației Internaționale de Tenis, la solicitarea Federației Române Tenis, şi putea juca astfel la JO, dar nu a cerut acest lucru.

Ulterior, Ana Bogdan a devenit eligibilă pentru competiția olimpică, dar și ea a renunțat la participare.

Federația Română de Tenis, scrisoare către Eduard Novak: Sportivele nu refuză să concureze, au probleme fizice

Eduard Novak a declarat că ministerul pe care îl conduce va analiza foarte serios de anul viitor ce programe va finanța pentru Federația Română de Tenis, solicitând totodată o reacție oficială a federației în legătură cu cazul jucătoarelor de tenis care, deși calificate la Jocurile Olimpice, au refuzat să participe.

Federaţia Română de Tenis, condusă de Ion Țiriac, i-a adresat o scrisoare ministrului tineretului şi sportului, Eduard Novak, în care precizează că sportivele care sunt calificate la simplu la Jocurile Olimpice, dar au spus că nu vor participa nu refuză să concureze, ci au probleme fizice.

„Stimate Domnule Ministru,

Federaţia Română de Tenis a luat la cunoştinţă postarea dumneavoastră de pe o reţea de socializare cu privire la neparticiparea unor sportive din tenis la Jocurile Olimpice Tokyo 2020 şi doreşte să facă următoarele precizări:

Prima dintre aceste precizări reprezintă corectarea unei inadvertenţe: Nu „toate sportivele din tenis care sunt calificate refuză să participe la Jocurile Olimpice”. Este vorba doar de sportivele calificate în proba de simplu, pentru că Federaţia Română de Tenis va fi reprezentată la JO Tokyo 2020 de sportivele Monica Niculescu şi Raluca Olaru, calificate în proba de dublu feminin, care vor reprezenta cu mândrie România şi tenisul românesc,la Jocurile Olimpice din Japonia.

Apoi, trebuie spus că tenisul, în ultima perioadă, a devenit unul dintre cele mai profesioniste sporturi la nivel individual. Din acest motiv, toţi jucătorii şi jucătoarele sunt foarte atenţi cu programul lor şi cu starea lor de sănătate. Am putea chiar adăuga că jucătoarele, în mod special, sunt foarte atente, mai ales atunci când vine vorba despre probleme fizice.

Astfel, o altă precizare importantă este aceea că toate cele 4 sportive calificate în proba de simplu la Jocurile Olimpice nu refuză pur şi simplu să participe, ci au probleme fizice: fie sunt accidentate, aşa cum ştiţi prea bine că este cazul sportivei Simona Halep - care, din păcate pentru ea şi pentru tenisul românesc, s-a retras şi de la Roland Garros şi de la Wimbledon - fie au fost accidentate în perioada recentă şi nu sunt complet refăcute şi antrenate pentru a se prezenta corespunzător la această competiţie cu adevărat specială de la Tokyo.

Să nu uităm, domnule Ministru, că aceste jucătoare au reprezentat ţara noastră la nivel internaţional ori de câte ori a fost nevoie de ele, inclusiv acum 2 ani, când România a jucat fără niciun fel de finanţare din partea MTS în semifinalele Federation Cup, cea mai importantă competiţie feminină pe echipe naţionale la nivel mondial, şi s-a clasat printre primele 4 naţiuni ale lumii.

De asemenea, trebuie să amintim şi faptul că Federaţia Română de Tenis nu a fost subvenţionată de către MTS sau de statul român timp de peste 3 ani şi, cu toate că s-a insistat pe soluţionarea acestei probleme, nu am găsit prea multă înţelegere din partea Ministerului pe care îl conduceţi acum dumneavoastră. În plus, trebuie spus că finanţarea primită pentru acest an este mult sub nivelul unei federaţii moderne şi de succes cum este Federaţia Română de Tenis.

Toate cele de mai sus, coroborate cu restricţiile impuse de pandemia COVID 19, au adus jucătoarele în situaţia de a lua aceste decizii, pe care Federaţia Română de Tenis, preocupată de starea de sănătate a tuturor jucătorilor de tenis din România, le respectă.

Cu deosebită consideraţie,

Comitetul Director al Federaţiei Române de Tenis”

Reacția Comitetului Olimpic și Sportiv Român

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a decis să analizeze această situație.

„Din motive justificate, ținând cont de prejudiciul de imagine și cel financiar, Comisia tehnică olimpică pentru sportul de performanță, Comisia medicală și Comisia de etică vor analiza cazul creat și vor înainta concluziile Comitetului Executiv”, au anunțat oficialii COSR.

Participarea sportivilor români în competiția olimpică de tenis mai este posibilă după validarea locurilor-cotă. Astfel, dublul feminin Monica Niculescu - Raluca Olaru este eligibil pentru a participa la Jocuri, iar Horia Tecău și Florin Mergea așteaptă un wild-card din partea Federației Internaționale. Data limită de acordare este 5 iulie.

