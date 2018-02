S. Cârstea: Putem face 3 echipe de FedCup, România nu stă în Halep

Jucătoarea Sorana Cârstea a declarat, marţi, la plecarea spre Cluj-Napoca, unde va avea loc partida cu Canada, că România poate forma trei echipe de FedCup, având în vedere valoare jucătoarelor, şi a adăugat că „România nu stă în Simona Halep”.

„Momentan suntem relaxate, pe hârtie e un meci abordabil, pornim ca favorite şi în mod normal ar trebui să câştigăm fără probleme. Dar ştiţi cum e în sport, niciun meci nu seamănă cu altul, mai ales în FedCup. Eu cred că putem face trei echipe de FedCup de Grupa Mondială, ceea ce este incredibil. Cred că ne-am tras una pe alta, tenisul feminin trece printr-o perioadă excelentă şi va mai dura ani de zile. Nu am mai avut niciodată atâtea jucătoare în prima sută, cred că în istoria tenisului românesc nu au fost atâtea fete de valoare, de vârste apropiate. Cred că motivăm şi generaţiile care vin din urmă. România poate face trei echipe de FedCup, România nu stă în Simona Halep şi cred că ar trebui să câştigăm cu echipa pe care o avem. Sper să câştigăm din primele trei meciuri şi să mergem mai departe”, a declarat Cârstea la Aeroportul Henri Coandă.

Sorana Cârstea consideră că România este norocoasă că are atâtea jucătoare valoroase, având în vedere că nu a investit foarte mult în creşterea lor: „Cred că e sportul care merge cel mai bine în monentul de faţă, nu ştiu de ce tenisul merge atât de bine. Este frumos ce se întâmplă şi cred că România are noroc, având în vedere că nu a făcut prea multe pentru noi”.

Irina Begu speră ca echipa României să ajungă la un moment dat în fazele finale ale competiţiei.

„Întotdeauna când am jucat acasă am plecat cu prima şansă şi avem avantajul de a avea publicul alături de noi, eu cred că putem să câştigăm. Cu siguranţă putem spera la mai mult în această competiţie, având numărul doi mondial şi multe fete în prima sută. Poţi să speri la mai mult, dar FedCup a fost mereu o competiţie diferită. Noi ne dorim, avem potenţial ca echipă şi sperăm ca la un moment dat să ajungem în fazele finale. Le ştiu pe canadiene, dar nu am jucat niciodată împotriva lor. Va fi un meci greu, dar sper să-l câştigăm. Încrederea este cea mai importantă şi rezultatele noastre din ultima vreme ne dau speranţe. Sper să jucăm la fel de bine şi la FedCup”, a spus Begu.

Ea consideră că absenţa Simonei Halep din echipa de FedCup constituie un dezavantaj: „Întotdeauna este greu când lipseşte Simona Halep, dar noi vrem de fiecare dată să ne câştigăm meciurile, să ne facem treaba. Suntem atât de multe în prima sută încât ne putem roti şi să facem o echipă foarte bună. Să sperăm că în week-end-ul ăsta totul va fi bine”.

Chemată în premieră la echipa de FedCup a României, în locul Simonei Halep, Ana Bogdan s-a arătat nerăbdătoare să debuteze în această competiţie.

„Emoţii cu siguranţă avem cu toţii, dar sunt pozitive. Pentru mine este o onoare să reprezint România şi să fiu prezentă la Cluj. Aştept de mult timp acest lucru şi iată că s-a îndeplinit. Am fost foarte emoţionată şi foarte bucuroasă pentru că aşteptam de foarte mult timp să fiu alături de fete, să fac parte din echipă şi să luptăm pentru noi şi pentru ţara noastră. La FedCup voi lupta mai mult şi voi munci pentru fiecare punct în parte”, a spus Ana Bogdan.

Raluca Olaru speră ca România să facă spectacol în întâlnirea cu echipa Canadei: „În tenis trebuie să iei adversarul în serios de fiecare dată. Ne bucurăm pentru această tragere şi mergem să ne facem treaba, ca de obicei. De fiecare dată mă bucur când sunt convocată, e o onoare şi o plăcere să joc pentru România şi să fiu alături de fete. Noi ne dorim şi spectacol, dar dincolo de asta ne dorim şi victoria, sperăm să ne bucurăm împreună. Fetele au avut rezultate în ultimul timp, sunt şi mici fluctuaţii de formă, dar cred că avem o echipă foarte bună şi avem motive să avem încredere în noi. Avem o echipă puternică, sunt şase fete în Top 100 şi asta e destul de rar. Pentru o ţară ca România eu cred că stăm destul de bine”.

Simona Halep, locul 2 WTA, nu este refăcută după accidentările suferite la Australian Open şi nu va evolua în întâlnirea România - Canada din cadrul Cupei Federaţiei.

Partida România - Canada va avea loc, sâmbătă şi duminică, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca şi va conta pentru Grupa Mondială II a competiţiei.

Învingătoarea din această întâlnire va juca, în aprilie, barajul pentru promovarea în primul eşalon valoric al FedCup, iar învinsa va evolua pentru menţinerea în Grupa Mondială II.

