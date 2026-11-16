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Video Scandal uriaș în tenis. Aryna Sabalenka, acuzată că a insultat-o grav pe ucraineanca Elina Svitolina. Reacția jucătoarei din Belarus

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Aryna Sabalenka
Foto: Profimedia
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Aryna Sabalenka (28 de ani) a provocat un scandal după înfrângerea suferită în fața ucrainencei Elina Svitolina, la Turneul Campioanelor de la Indian Wells. Sportiva din Belarus este acuzată că ar fi folosit expresii vulgare la adresa adversarei sale sau a ucrainenilor, însă a respins acuzațiile și a prezentat o altă versiune a incidentului.

Totul a pornit de la o înregistrare video realizată în timpul partidei pierdute de Sabalenka în fața Elinei Svitolina, scor 3-6, 6-3, 1-6. Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale și au provocat numeroase reacții, după ce internauții au încercat să descifreze cuvintele rostite de jucătoarea bielorusă, scrie Digi Sport.

Potrivit publicației germane Focus.de, care citează Tennisnet, una dintre interpretările apărute în mediul online sugerează că Sabalenka ar fi folosit expresia „nenorocită de curvă ucraineană”. O altă variantă a traducerii indică o insultă adresată ucrainenilor în general.

Nu există însă o confirmare clară că sportiva a rostit exact aceste cuvinte, interpretările bazându-se pe mișcarea buzelor surprinsă în înregistrare.

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Aryna Sabalenka a reacționat și și-a cerut scuze

După amploarea căpătată de scandal, Sabalenka a publicat un mesaj pe Instagram, în care a negat că remarcile sale ar fi fost îndreptate împotriva Elinei Svitolina.

Bielorusa a explicat că era nemulțumită de comportamentul unui grup restrâns de spectatori, care i-ar fi sărbătorit ostentativ greșelile și ar fi încercat să o perturbe pe parcursul meciului.

Sabalenka a recunoscut că a reacționat exagerat și că ar fi trebuit să își controleze mai bine frustrarea. Totodată, și-a cerut scuze persoanelor care s-ar fi putut simți ofensate și a felicitat-o pe Svitolina pentru prestația din teren.

Incidentul a căpătat și o dimensiune politică, în condițiile în care relațiile dintre sportivele din Ucraina și cele din Rusia sau Belarus rămân tensionate de la declanșarea invaziei ruse din februarie 2022. Elina Svitolina refuză în mod obișnuit să dea mâna cu adversarele din cele două țări, iar după victoria împotriva Sabalenkăi și-a menținut această poziție.

Editor : Sebastian Eduard

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