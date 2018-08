Serena Williams a suferit una dintre cele mai dure înfrângeri din carieră, în primul tur de la San Jose

Serena Williams, locul 26 WTA şi cap de serie numărul 6, a fost învinsă, marţi, cu scorul de 6-1, 6-0, de britanica Johanna Konta, locul 48 WTA, în prima manşă a turneului de categorie Premier de la San Jose.

Foto: Guliver/Getty Images

Fostul lider WTA s-a înclinat după un meci care a durat doar 51 de minute. Aceasta a fost prima partidă jucată de Serena Williams, după ce a disputat finala turneului de la Wimbledon.

Konta, care a pierdut doar primul ghem al meciului cu Williams, va da piept în manşa a doua cu o altă jucătoare americană, Sofia Kenin, locul 68 WTA.

„Ea a jucat bine în al doilea set, în timp ce eu nu am fost tocmai în formă în primul set, așa că a prins încredere. Am încercat să îmi fac jocul și să lupt, n-am cedat ușor punctele, m-am mișcat mai bine, așa că încerc să privesc lucrurile pozitive. Știu că pot să joc infinit mai bine, iar asta mă ajută. Am atâtea lucruri pe cap, n-am timp să fiu șocată de o înfrângere", a spus Serena Williams la conferința de presă.

