Serena Williams ar putea rescrie istoria tenisului dacă va câștiga finala US Open

Serena este pregătită să rescrie istoria tenisului în finala de la US Open, cu Bianca Andreescu. După trei finale majore pierdute, americanca visează s-o egaleze pe Margaret Court la numărul de trofee de Grand Slam.

Ajunsă în a 10-a finală la US Open, Serena Williams este la un pas de istorie. Poate obține victoria cu numărul 102 în turneul american și al șaptelea trofeu la US Open, ambele recorduri absolute. Mai mult, Serena o poate egala pe legendara Margaret Court - și-ar trece în cont al 24-lea titlu de Grand Slam. După ce a născut, americanca a pierdut toate cele trei finale de Grand Slam jucate: două la Wimbledon și una chiar la US Open.

„Îmi aduc aminte că am urmărit-o de când aveam 10 ani. Am văzut-o câștigând majoritatea titlurilor de Grand Slam”, spune Bianca Andreescu, numărul 15 WTA.

Dacă va cuceri trofeul la US Open, Serena Williams urcă pe locul șase mondial, la doar 168 de puncte de Simona Halep.