Serena Williams s-a întors. Reacția sportivei după ce a obținut o victorie-cheie contra unei adversare incomode

Serena Williams a învins-o pe sportiva cehă Karolina Pliskova şi s-a calificat în semifinale la US Open pentru a 12-a oară. Williams, cap de serie numărul 17, a revenit de la 2-4 în primul set pentru a se impune cu 6-4, 6-3, în faţa sportivei favorită 8, scrie News.ro.

Foto: Shutterstock

Americanca de 36 de ani vrea să obţină primul său titlu de Grand Slam după ce a născut-o pe fetiţa ei, Olympia, în septembrie 2017.

„Am fost la câțiva pași distanță de a câștiga și ultimul Grand Slam (n.r. la Wimbledon), așa că deocamdată nu m-am autodepășit. Știu că indiferent dacă ajung în semifinală sau finală mai e drum lung până să și câștig. Victoria contra Pliskovei a fost un pas important pentru mine. Este șocant că este prima mea victorie contra unei jucătoare din top 10. Am simțit că am jucat bine și la Cincinnati, deși am pierdut cu Petra Kvitova. Am fost foarte aproape.

Cred că dacă aș mai fi avut încă un meci înainte de a întâlni o jucătoare din top 10 m-aș fi descurcat și mai bine. Încep să îmi intru în ritm la aceste meciuri. M-am simțit ușoară pe teren și simt că am ajuns la un nivel în care pot juca și contra acestor femei uimitoare din top 10”, a declarat Serena Williams la conferința de presă de după meci.

În semifinale, Williams va evolua contra letonei Anastasija Sevastova, cap de serie numărul 19, care a eliminat-o pe câştigătoarea de anul trecut, Sloane Stephens.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Etichete:

,

,