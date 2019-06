Serena Williams, uimită de clasamentul WTA: Nu știam că Ashleigh Barty a devenit numărul 1 mondial

Serena Williams, numărul 11 mondial în clasamentul feminin, a fost luată prin surprindere de întrebarea unui reporter, înainte de startul turneului de la Wimbledon.

Jucătoarele pun la punct ultimele detalii înainte de primul tur al turneului britanic, dar Serena Williams nu stă foarte bine la capitolul informaţii. Sportiva din SUA a fost întrebată dacă ştie cine e numărul 1 mondial WTA, dar nu a ştiut că Ashleigh Barty se află în acea poziţie.

Mai mult, Serena Williams a fost surprinsă când a aflat.

„Ashleigh Barty e numărul 1 mondial? Serios? Wow, habar nu aveam. Cred că e una dintre puţinele jucătoare din circuit de care chiar nu poate cineva să spună ceva rău. E atât de simpatică şi un caracter atât de frumos încât nu ai ce spune rău despre ea. Mă bucur pentru ea. Chiar nu ştiam că a devenit numărul 1 mondial”, a declarat sportiva din SUA într-o conferinţă de presă.

Clasament WTA, TOP 11:

Ashleigh Barty – 6450 puncte

Naomi Osaka – 6377 puncte

Karolina Pliskova – 5685 puncte

Kiki Bertens – 5425 puncte

Angeique Kerber 4685 puncte

Petra Kvitova 4555 puncte

Simona Halep – 3963 puncte

Elina Svitolina – 3868 puncte

Sloane Stephens – 3682 puncte

Aryna Sabalenka – 3565 puncte

Serena Williams - 3411 puncte

Meciurile româncelor, luni, 1 iulie la Wimbledon:

Sorana Cîrstea (76 WTA) vs. Amanda Anisimova (SUA; 26 WTA)

Ana Bogdan (134 WTA) vs. Johanna Konta (Marea Britanie; 29 WTA)

Mihaela Buzărnescu (47 WTA) vs. Jessica Pegula (SUA; 74 WTA)

Simona Halep (7 WTA) vs. Aliaksandra Sasnovich (Belarus; 37 WTA)

Monica Niculescu (113 WTA) vs. Andrea Petkovic (Germania; 70 WTA)

Gabriela Ruse (177 WTA) vs. Julia Goerges (Germania; 18 WTA)

Sursa: Mediafax