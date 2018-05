Sharapova: Am luptat bine. De fiecare dată meciurile cu Simona sunt solicitante fizic

Jucătoarea rusă de tenis Maria Sharapova:a declarat, sâmbătă seară, după ce a fost eliminată de Simona Halep în semifinale la Roma, că de fiecare dacă confruntările cu românca sunt solicitante fizic şi că estede părere că a luptat bine.

FOTO: Getty Images

“Am simţit că loveam bine mingea în primul set, dar nu am servit bine pe tot parcursul meciului. Evident că orele de joc diferă la fiecare dintre noi, dar când intri pe teren nu contează. Trebuie să joci meciul. Cred că am luptat bine. De fiecare dată meciurile cu Simona sunt solicitante fizic, iar eu am făcut faţă din acest punct de vedere. Există multe lucruri pozitive cu care rămân după o astfel de săptămână”, a spus Sharapova, potrivit wtatennis.com.

Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat, sâmbătă, în a XXX-a a finală a carierei, după ce a învins-o, cu 4-6, 6-1, 6-4, pe rusoaica Maria Sharapova, locul 40 WTA, în semifinalele turneului de categorie Premier 5 de la Roma. Halep va juca a doua finală consecutivă la Foro Italico şi a treia în acest an.

În ultimul act, Halep o va întâlni, duminică, de la ora 14.00, pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 4 WTA, deţinătoarea trofeului. Va fi reeditarea finalei de anul trecut, când Svitolina s-a impus cu 4-6, 7-5, 6-1.