Simona Halep a anunțat că are nevoie de odihnă. „Nu sunt o mașină”

Simona Halep a anunţat, vineri, într-un mesaj postat pe Instagram, că mai are nevoie de repaus după o accidentarea la genunchi. “Nu sunt o maşină” este mesajul către fanii săi care, poate, în ultima vreme, și-au pierdut răbdarea.

“Am vrut să fac o mică actualizare a stării de sănătate, deoarece am fost departe de teren în ultima vreme. Nu sunt cele mai bune veşti, dar am vrut să le împărtăşesc oricum.

De câteva luni, mă lupt cu o accidentare la genunchi. Este o accidentare pe care nu am mai avut-o până acum şi a fost greu de gestionat, durerea persistând.

A fost o perioadă foarte dificilă (aproape doi ani) din punct de vedere mental şi emoţional pentru mine, iar problemele fizice nu mă ajută deloc. Am decis să-mi iau timpul necesar pentru a mă recupera în mod corespunzător, mai degrabă decât să mă antrenez şi să joc cu durere. Instinctul meu a fost întotdeauna să încerc să revin cât mai repede posibil, dar nu sunt o maşină, sunt o fiinţă umană şi am nevoie de timp pentru a-mi reveni după tot ce am trăit.

Vă voi ţine la curent şi, ca întotdeauna, vreau să vă mulţumesc pentru sprijinul vostru permanent. Sper să fiu din nou pe teren foarte curând”, este mesajul fostului lider WTA.

Ultima dată, Simona Halep a jucat la jumătatea lunii iunie într-un meci demostrativ la Cluj-Napoca, la Sports Festival. Anterior, la 15 mai, ea a abandoat în primul tur la turneul WTA 125 Trophee Clarins, de la Paris, din cauza problemelor la genunchi.

Pentru Halep a fost al doilea meci în circuitul WTA după ce a revenit în martie în competiţii după o perioadă lungă de suspendare.

Fanii o încurajează în continuare. „Rămâi puternică, Simona! Cu toții știm cat îți e de greu, dar si cat de mult îți dorești și meriți să revi în tenis. De aceea suntem aici cu tine, oricât ar mai dura lupta, fiindcă nu există alt final decât unul fericit, după tot ce ai înfruntat cu aceeași demnitate și suflet curat. Mereu cu tine, Hai Simona!” sună unul dintre foarte multele mesaje de încurajare.

Editor : S.S.