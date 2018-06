Simona Halep a primit un mesaj de felicitare de la Serena Williams. Ce spune însă românca despre Sharapova

Simona Halep a fost întrebată, luni, la Aeroportul Otopeni, că a fost suprinsă de câte mesaje de felicitare a primit de la adversarele ei din circuit după ce a câştigat turneul de la Roland Garros, inclusiv de la Serena Williams. "Dar Sharapova?", a fost o întrebare spontană când a vorbit de mesajele primite. "Sharapova... Nu am văzut-o, nu ne-am intersectat", a răspuns Halep, despre rusoiaca eliminată în sferturi de Garbine Mujguruza, cu o fază înainte de a da piept cu liderul WTA, relatează News.ro.

"Am mai multe prietene (n.r. - în cicuit) şi a fost foarte plăcut să văd că adversarele mele s-au bucurat pentru mine, ceea ce înseamnă mult şi înseamnă că în afara terenului ne înţelegm bine şi avem o altfel de relaţie. Mereu am spus că în tenis, pe circuit, suntem ca o familie şi vreau să le mulţumesc pentru mesajele frumoase, pentru reacţia lor, pentru că a fost o reacţie destul de mare, şi pe Internet şi mesaje personale am primit. Şi fetele din România mi-au scris, le mulţumesc şi lor, tuturor. Am fost surpsinsă foarte plăcut şi emoţionată de acest lucru. Mai mult fete sunt apropiate de mine, dar Petra (n.r. - Kvitova) a fost prima care mi-a scris mesaj pe telefon. (n.r. - Serena Williams) i-a transmis mesaj lui Darren, pentru că nu are numărul meu de telefon, i-a transmis felictări pentru mine", a declarat Simoan Halep .

"Dar Sharapova?"

"Sharapova... Nu am văzut-o, nu ne-am intersectat", a răspuns Simona.

Ea a afirmat că nu a văzut declaraţiile liderului ATP şi câştigătorului French Open, Rafael Nadal, despre ea.

"Nu am vorbit cu Nadal, unchiul lui (n.r. - Toni Nadal) a venit la mine special acolo, în timpul unui interviu şi m-a felicitat. Am fost bucuroasă de acest lucru, ştiu că este un băiat deosebit (n.r. - Rafael Nadal) şi mă aşteptam să spună câteva lucruri frumaose, nu am văzut exact ce a spus. Eu ce aş putea să spun despre el? Deja sunt cuvintele prea mici pentru el", a spus Halep.

Liderul WTA, Simona Halep, câştigătoare la Roland Garros, a sosit, luni, la Bucureşti, ea fiind primită la Salonul Oficial de la Aeroportul Henri Coandă.

Simona Halep a coborât din avion având în braţe o replică în miniatură a trofeului cucerit la Roland Garros, Cupa Suzanne Lenglen.

Aeronava "Alexandru Ioan Cuza" a companiei Tarom a fost udată de două maşini de pompieri, în semn de respect pentru aducerea campioanei de la Roland Garros.

La intrarea în Salonul Oficial a fost pus covorul roşu, iar Halep a fost primită de ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, de preşedintele FRT, George Cosac, dar şi de preşedintele COSR, Mihai Covaliu.

În această seară, de la ora 20.00, Simona Halep va prezenta trofeul de la Roland Garros într-o ceremonie pe Arena Naţională.