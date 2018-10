Simona Halep a vorbit cu presa despre problemele medicale pe care le are. Ce le-a dezvăluit jurnaliștilor

Jucătoarea de tenis Simona Halep, diagnosticată zilele trecute cu hernie de disc, a declarat, joi, că va sta în afara terenului încă o săptămână după care va începe recuperarea, şi a precizat că va crede că rămâne numărul 1 în clasamentul mondial până la sfârşitul anului doar când se va încheia ultima competiţie, scrie Agerpres.

Foto: Guliver/Getty Images

„Mă simt destul de OK. Bineînţeles că am fost îngrijorată, dar am făcut acel RMN şi acum ştiu foarte bine ce am. Am mai avut probleme de acest gen în trecut, dar acum e un pic mai mult. Voi face recuperare, tratament şi fizioterapie, nimic altceva. Sper să fiu aptă ca să joc la turnee. Voi mai sta în pauză încă o săptămână, adică fără să joc tenis. Iar după aceea o să o iau uşor-uşor şi să văd cum stau. Mereu mi-am dorit ca anul următor să fie mai bun decât cel care a trecut. Şi dacă se va întâmpla să rămân pe locul 1 (n.r. - la sfârşitul anului 2018), pentru că eu o să cred şi o să fiu sigură atunci când se va încheia anul competiţional, o să fie mai bun decât anul trecut, cu un Grand Slam şi cu locul 1. E tot ce mi-am dorit şi nu pot decât să mă bucur că am fost aptă să îmi păstrez acest loc la sfârşit de an”, a spus Halep.„Am fost îngrijorată şi eu la început, când nu ştiam ce am. Dar după RMN şi după ce am vorbit cu medicii m-am liniştit şi m-am relaxat. Orice tenisman are această problemă şi este oarecum normal. Bineînţeles că este un risc, orice accidentare este un risc. Dar nu este risc atât de mare şi nu e periculos să se întâmple ceva foarte, foarte grav. De aceea o să îmi păstrez încrederea şi voi vedea ce va fi în viitor”, a declarat ea.Întrebată ce părere are despre criticile conform cărora a acceptat să joace la Beijing doar pentru bonusul acordat de organizatori, Halep a răspuns: „Mie mereu mi-e greu să renunţ, să abandonez meciuri. Însă anul acesta nu s-a întâmplat foarte des, aşa că am vrut să iau această hotărâre şi am luat-o. Nimeni nu ştie cum m-am simţit eu în momentele acelea. Eu am făcut ceea ce am crezut eu că trebuie să fac. Am vorbit cu membrii echipei mele, cu apropiaţii şi aşa am hotărât să facem. Indiferent ce spune lumea, nu mă afectează absolut deloc în acest moment. Tot ce s-a vorbit că mă operez, că e nevoie de injecţii cu cortizon este fals”.Ea a menţionat că îşi doreşte să joace la Turneul Campioanelor, dar nu a dezvăluit dacă va participa şi la turneul de la Moscova.

„Prioritatea este sănătatea. Îmi doresc foarte mult să merg la Turneul Campioanelor şi să câştig meciuri, dar o să am grijă şi să fiu bine”, a explicat ea.



Deşi mai sunt doi ani, Simona Halep a menţionat că şi-ar dori să joace alături de Horia Tecău în concursul de dublu mixt la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

„Am încredere că putem câştiga o medalie la Jocurile Olimpice, am făcut o echipă foarte bună cu Horia la mixt atunci când am jucat. Mai sunt însă vreo doi ani, dar dacă vom fi sănătoşi cu siguranţă avem o şansă acolo”, a precizat jucătoarea.

Numărul unu mondial în tenisul feminin, Simona Halep, a anunţat, marţi, în reţelele de socializare, că suferă de hernie de disc, fapt care pune sub semnul întrebării participarea sa la Turneul Campioanelor.



Halep a abandonat, duminică, în prima rundă a turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii totale de 8.285.274 dolari, după ce Ons Jabeur (Tunisia) câştigase primul set cu 6-1.



Românca (27 ani), afectată de problemele pe care le are la spate în ultima vreme, a renunţat după 32 de minute de joc.



Simona Halep a fost finalistă anul trecut la Beijing, performanţa sa ajutând-o să urce în premieră pe primul loc în clasamentul WTA.



Ea a ajuns la patru înfrângeri consecutive, după ce a pierdut finala de la Cincinnati, în primul tur la US Open şi în turul al doilea la Wuhan.



Halep era programată să joace la turneul de la Moscova (15-21 octombrie), pentru care ceruse un wild-card, şi la Turneul Campioanelor, a cărui ultimă ediţie de la Singapore va avea loc între 21 şi 28 octombrie.

