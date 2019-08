Simona Halep spune că n-a avut nicio clipă senzația că nu mai poate în partida dificilă cu Jennifer Brady, pe care a avut-o în debutul său la Rogers Cup 2019, dar recunoaște că s-a simțit obosită la un moment dat. Își văzuse, însă, și adversara că e deja obosită. „Am avut mici dureri la tendonul lui Ahile, dar este normal după atâta pauză și pe suprafața aceasta este inevitabilă durerea la tendonul lui Ahile, pentru că am de o perioadă lungă dureri, dar per total a fost un meci bun și mă bucur că eu l-am câștigat”, a declarat Simona Halep în exclusivitate pentru trimisul special al Digi Sport la Toronto, Gabi Morariu.

Simona Halep, locul 4 WTA, a debutat miercuri pe tabloul de simplu în competiția Rogers Cup 2019, găzduită de Toronto, întâlnind-o pentru prima dată pe americanca Jennifer Brady, locul 76 WTA. Simona Halep, care a câștigat anul trecut Rogers Cup, a obținut însă foarte greu victoria, după o partidă care a durat două ore și jumătate și în care emoțiile au fost la cote maxime, de la început până la sfârșit. Scorul final în confruntarea Simona Halep - Jennifer Brady a fost 4-6, 7-5, 7-6.

După setul al doilea, Simona Halep a primit îngrijiri medicale la gamba piciorului stâng.

„A fost într-adevăr o partidă foarte grea. M-am așteptat la acest lucru, pentru că joacă destul de bine, are un serviciu puternic, lovitura de forehand este foarte puternică și am știut că trebuie să fac ceva extra ca să pot câștiga. Însă fizicul astăzi mi-a dat un pic... am avut greutăți din cauza lui, dar a fost un meci bun și consider că mă va ajuta pe termen mai lung”, a declarat Simona Halep despre meciul de miercuri cu Jennifer Brady.

Ea a recunoscut că în cazul acestei partide se poate spune că a câștigat mai mult cu dorința de luptă decât cu tenisul, pentru că nu este la un nivel foarte ridicat din punct de vedere al jocului. „Dar consider că am făcut și mingi foarte bune, am avut momente când am jucat foarte inteligent și ceea ce a trebuit. Sunt mulțumită de tot ceea ce a fost pe teren”, a adăugat Simona Halep.

Ea a explicat că nu este nimic special, nu are o rutină specială când întâlnește prima dată o adversară, așa cum a fost cazul cu Jennifer Brady. „Eu îmi fac rutina mea de fiecare dată. Am tratat acest meci cu multă seriozitate și am dorit doar să mă concentrez asupra mea, așa cum fac de fiecare dată”, a spus Simona Halep.

Despre viitoarea sa adversară din optimi, Simona a mărturisit că și-ar dori-o pe rusoaica Svetlana Kuznetsova (nr. 198 WTA).

Donna Vekic și Svetlanta Kuznetsova își dispută în noaptea de miercuri spre joi calificarea în optimile Rogers Cup. Câștigătoarea va fi adversara Simonei Halep.

„Sunt amândouă jucătoare foarte bune. Cu Vekic am jucat câteva meciuri, au fost grele, cu Svetlana la fel. Mi-aș dori să joc cu Svetlana, pentru că suntem prietene și-mi este foarte dragă. Va fi un meci interesant, va fi un meci greu, dar sunt aici ca să-mi cresc nivelul cât se poate de mult”, a declarat Simona Halep pentru corespondentul Digi Sport, Gabriel Morariu.