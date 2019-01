Simona Halep: „Am simțit că m-a lovit trenul în primul set”. Prima reacție după eliminarea de la AusOpen

Simona Halep a vorbit despre înfrângerea suferită în fața Serenei Williams, în optimile Australian Open, și a declarat că meciul încheiat în trei seturi, 1-6, 6-4, 4-6, a solicitat-o extrem de mult din punct de vedere fizic.

Foto: Guliver/Getty Images

„O să încep cu o glumă: am simțit că m-a lovit trenul în primul set. Toate mingile veneau atât de repede! Dar apoi am crescut nivelul și mi-am găsit ritmul de joc. Am avut și puțin ghinion, dar a fost un meci bun, nu am de ce să mă plâng.”, a spus Simona Halep, la începutul conferinței de presă.

Întrebată dacă își face probleme că poate pierde primul loc în clasamentul WTA, Simona Halep a răspuns: „Nu mă interesează atât de mult. Mă voi odihni și mă voi uita la tenis. Sunt și eu curioasă cine o să câștige Australian Open 2019”.

Simona Halep, locul I WTA, a fost învinsă, luni, cu scorul de 6-1, 4-6, 6-4, de americanca Serena Williams, locul 16 WTA şi cap de serie numărul 16, în optimile de finală ale Australian Open. Aceasta a fost a noua victorie a americancei de 37 de ani, câştigătoare a 23 de turnee de grand slam, de şapte ori la Melbourne, în zece meciuri jucate în carieră cu Simona Halep.

Meciul a fost însă marcat de multe momente tensionate, cu răsturnări de scor și puncte spectaculoase bifate de ambele jucătoare, o partidă spectaculoasă despre care mulți spun că ar fi fost demnă de o finală.

