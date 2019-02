Simona Halep: E cea mai importantă victorie a mea în Fed Cup

Simona Halep, numărul 3 mondial, spune că victoria sa în fața Karolinei Pliskova este cea mai importantă victorie a sa în Fed Cup. Halep a învins-o pe jucătoarea din Cehia cu 6-4, 5-7, 6-4.

„A fost un meci foarte bun, amândouă am jucat la un nivel ridicat. E important faptul că am un surplus de încredere, pentru că am câștigat mai multe meciuri împotriva ei și toate meciurile au fost strânse. Atunci când am ajuns în decisiv am crezut mai mult că am șansa să câștig.

Am jucat ceea ce mi-am propus înainte de meci. Pe acest teren este foarte greu să fiu mai agresivă. Am încercat să mă apăr cât am putut de bine și după aceea să intru mai mult în teren. Suprafața este grea, mingile sunt foarte mari după o perioadă. Nu a fost ușor să dirijez jocul mai mult. Per total, a fost foarte bine, sunt foarte fericită. Le mulțumim. E un gest deosebit că au venit special să ne susțină, mai mult ne-am auzit noi în sală!”, a spus Simona Halep, în exclusivitate pentru Digi Sport.

„E o bucurie pentru mine să câștig ambele meciuri pentru România. Sper să câștigăm această partidă pentru că, în opinia mea, merităm”, a mai spus Halep.

„A fost o zi mare pentru mine şi sunt fericită. Cred că e cea mai importantă victorie a mea în Fed Cup”, a adăugat Simona Halep.

Scorul România-Cehia în Fed Cup este 2-2 în acest moment.

