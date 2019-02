Simona Halep - Elise Mertens, LIVE TEXT, de la 17.00, în finala de la Doha. Halep, favorită la titlul Qatar Open 2019

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 1, va juca finala cu numărul 34 din carieră, la Qatar Open 2019 împotriva jucătoarei belgiene Elise Mertens. Meciul Simona Halep - Elise Mertens va fi LIVE TEXT, de la ora 17.00, pe www.digi24.ro și LIVE VIDEO pe DigiSport și www.digisport.ro.

ora 14.45 Simona Halep a răspuns în sfârșit la întrebarea momentului și a dezvăluit de ce nu a cerut on court coaching de la van Cleemput

ora 14.05 Iar Gică Hagi, cel care o cunoaște pe Simona Halep de pe vremea când era doar un copil cu visuri uriașe, are un mesaj pentru ea înainte de finala cu Elise Mertens

ora 13.45 Și Ambasada Suediei de la București a postat un mesaj superb pentru Simona Halep după semifinala de la Qatar Open 2019. Este o adevărată declarație de dragoste pentru jucătoarea din România

ora 13.30 Jurnaliștii stăini au fost impresionați de revenirea spectaculoasă a Simonei Halep din semifinala cu Elina Svitolina. Numai cuvinde de laudă pentru Halep

ora 13.10 Simona Halep a vorbit puțin, cu DigiSport, despre strategia pe care o va aplica azi, în finala cu Elise Mertens

Simona Halep a învins-o, vineri, cu scorul de 6-3, 3-6, 6-4, de ucraineanca Elina Svitolina, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 4, în semifinalele turneului de categorie Premier de la Doha.

Elise Mertens, locul 21 WTA, a trecut în semifinale de germana Angelique Kerber, locul 6 WTA şi cap de serie numărul 3, scor 6-4, 2-6, 6-1, într-o oră şi 47 de minute.

Simona Halep şi Elise Mertens au mai fost adversare de două ori, în 2018, la Roland Garros şi la Madrid. În ambele meciuri s-a impus Halep.

Halep a explicat cum a câştigat semifinala de la Doha: Cu inima şi cu mintea

„Am câştigat cu inima şi cu mintea acel ghem de opt minute. Nu am renunţat, mi-am promis că nu mai renunţ în faţa ei, pentru că am pierdut două meciuri foarte rău şi mi-am spus că trebuie să fiu puternică, pentru că ea este o adversară foarte, foarte puternică şi o foarte bună luptătoare. Este poate cel mai bun meci de până acum, este incredibil că am putut să-l câştig şi sunt foarte fericită că am fost puternică pe picioare, nu am fost obosită şi am câştigat. Înseamnă mult pentru mine o nouă finală la Doha, am amintiri extraordinare de la acest turneu pe care l-am câştigat în 2014, să am o nouă şansă să joc finala, să joc pentru acel trofeu minunat este foarte frumos şi să revin pe terenul central în faţa unui asemenea public este nemaipomenit. Vă mulţumesc tuturor că aţi venit”, a declarat Halep, la interviul de pe teren.

Simona Halep a învins-o, vineri, cu scorul de 6-3, 3-6, 6-4, de ucraineanca Elina Svitolina, locul 7 WTA. Foto: Agerpres

Elise Mertens se declară pregătită psihic pentru finala cu Halep

Jucătoarea belgiană Elise Mertens a declarat, vineri, că este pregătită psihic pentru finala cu Simona Halep, la turneul de la Doha, relatează L’Equipe: „Împotriva Simonei Halep va trebui să fiu agresivă, dar nu prea mult. Ea are multă experienţă, va fi foarte dificil, dar sunt pregătită psihic pentru mâine”, a spus Mertens.

Elise Mertens s-a calificat, vineri, în finala turneului de categorie Premier de la Doha, în care o va avea ca adversară pe Simona Halep. Mertens, locul 21 WTA, a trecut în semifinale de germana Angelique Kerber, locul 6 WTA şi cap de serie numărul 3, scor 6-4, 2-6, 6-1, într-o oră şi 47 de minute.

Finalele Simonei Halep

Titluri WTA de simplu: 18 - Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), toate trei în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele şase în 2013;

Finale WTA de simplu: 15 - Cincinnati (Premier 5), Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) - în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5) - în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5) - în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory) - toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.

