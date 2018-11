Simona Halep, fără Darren Cahill. CTP: Este o veste proastă, n-are rost să îndulcim pilula

Va fi foarte greu pentru Simona Halep să-i găsească un înlocuitor lui Darren Cahill, a declarat la Digi24 comentatorul de tenis Cristian Tudor Popescu. Nu știu cum va arăta acel cineva, a adăugat jurnalistul. Darren Cahill este probabil cel mai bun antrenor din lume, un foarte bun sfătuitor, care îi lasă însă Simonei Halep o zestre foarte importantă, consideră CTP.

Simona Halep a rămas fără antrenor. Darren Cahill a anunţat vineri că nu o va mai antrena pe româncă, invocând strict motive personale, familiale. El a postat un mesaj pe contul personal de Instagram în care spune că a hotărât să ia o pauză de un an, timp pe care vrea să îl petreacă alături de copiii săi. Simona Halep i-a răspuns, la rândul ei, printr-un mesaj pe contul de Twitter în care îi mulţumeşte antrenorului alături de care a ajuns numărul 1 în lume pentru tot sprijinul din ultimii patru ani. Cu Darren Cahill antrenor, Simona Halep a cucerit opt trofee majore, printre care şi primul de mare şlem, anul acesta, la Roland Garros. Până la colaborarea cu Cahill, Simona Halep a schimbat şase antrenori în trei sezoane.

„Este o veste proastă. N-are rost să încercăm să îndulcim pilula. Nu știu câți dintre admiratorii, dintre suporterii mai vechi sau mai noi ai Simonei Halep știu și înțeleg importanța exceptională a muncii lui Darren Cahill în acești ani cu Simona. Plecarea lui Darren Cahill face foarte dificilă înlocuirea lui de către Simona. Darren Cahill este probabil cel mai bun antrenor din lume în momentul de față. Cel puțin pentru mine, este cel mai mare sfătuitor în tenis pe care l-am văzut în mai bine de o jumătate de veac. S-ar putea face, de pildă, o carte cu intervențiile on court couching, la bancă, ale lui Darren Cahill cu Simona Halep în acești ani, care ar putea să fie o referință pentru studii privind psihologia tenisului, a sportului și nu numai”, a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi24.



„Va fi foarte greu pentru Simona să găsească un înlocuitor pentru Darren Cahill, care să se apropie de valoarea acestuia din punct de vedere profesional și uman. Darren îi lasă o zestre Simonei, una de achiziții tehnice, tactice, de control emoțional și de capacitate de a se stăpâni pe sine pe teren. Să vedem cum va reuși Simona să gestioneze această zestre, pentru că ea are momente în care e foarte puternică, așa cum am văzut-o în acest an, în atâtea meciuri, extrem de grele, dar are și momente în care își pierde concentrarea, determinarea, deviază de la linia pe care s-a aşezat cu atâta succes împreună cu Darren Cahill”, a subliniat Cristian Tudor Popescu. „Atunci va fi nevoie de cineva care să-i fie alături. Nu știu cum va arăta acel cineva”, a completat jurnalistul.



Întrebat dacă e posibil ca după anul „sabatic” pe care și l-a luat Darren Cahill e posibilă o reluare a colaborării cu Simona Halep, Cristian Tudor Popescu vede posibil un asemenea scenariu și a adus și un exemplu: Novak Djokovic și-a reluat colaborarea cu fostul său antrenor Marian Vajda.



„E foarte posibil. Sunt convins că această despărțire este chiar așa cum spune Darren Cahill, legată de probleme familiale, și nu de o ruptură, o neînţelegere cu Simona Halep. Oricând, mai ales peste un an, poate fi reluată această colaborare. S-au mai văzut astfel de cazuri. Din alte motive, dar iată cazul lui Djokovic, care s-a despărțit de antrenor, cu rezultate proaste pentru Djokovici vreme de aproape doi ani, după care iată-l din nou nr. 1 mondial cu Marian Vajda. Mi se pare cât se poate de plauzibilă o astfel de revenire”, a mai spus CTP.

El nu exclude însă posibilitatea ca după acest an de pauză pe care l-a anunțat, vineri, australianul, colaborarea între ei să fie reluată.

