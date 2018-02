Simona Halep, gata de luptă la Indian Wells. Ce a spus despre rivala Wozniacki, înainte de plecarea de pe Otopeni

Simona Halep este pregătită să revină în circuit după ce a abandonat în semifinale la Doha, din cauza unei accidentări care o chinuia încă de la Australian Open.

Halep a plecat de pe Otopeni azi, pe cod portocaliu de ninsori, pentru a participa la turneul de la Indian Wells.

„M-am antrenat o singură zi, ieri (n.r. marţi), dar am făcut pregătire în sala de forţă în fiecare zi. Nu am avut dureri deloc, însă va trebui să văd cum e la meci, acolo este mult mai dificil. După Doha am fost la munte câteva zile, m-am odihnit. A trebuit să stau un pic singură, numai cu familia, să îmi reîncarc bateriile. A fost o perioadă bună şi sunt bucuroasă că am luat decizia de a sta acasă un pic. (...) Din punct de vedere al rezultatului nu am aşteptări foarte mari, nu m-am antrenat deloc de când am terminat la Doha, nici înainte de Doha prea mult, dar am încredere că jocul este acolo, îl simt foarte bine, mă simt bine pe teren. Sper numai să fiu bine cu piciorul şi vom vedea ce se va întâmpla. Obiectivul meu este să joc aşa cum am jucat la început de an, nu rezultatul. Îmi doresc să fiu 100% pe teren, este singurul lucru la care visez în momentul ăsta şi să pot să joc tenis, atât”, a spus Simona Halep, citată de digisport.ro, înainte de plecarea spre SUA.

Întrebata despre rivala Caroline Wozniacki, jucătoarea daneză care i-a „furat” titlul la Australian Open, Halep a spus că: „Nu știu ce a făcut Wozniacki la Indian Wells și la Miami, eu nu am foarte multe puncte de apărat, dar nu este vorba numai de puncte. E vorba că trebuie să joc bine, la fel cum am început anul. Obiectivul meu e să fiu numărul 1 la sfârșit de an, nu acum”.

