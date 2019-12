Simona Halep: În 2020 nu voi juca în Fed Cup. Ce planuri are sportiva pentru anul viitor

Simona Halep a anunțat vineri, la Gala Tenisului Românesc, că nu va juca pentru România în competiția Fed Cup de anul viitor. Ea va reprezenta țara noastră doar la Olimpiada de la Tokyo, potrivit Mediafax.

„După discuţii multe cu echipa, am ales Olimpiada, am decis că voi juca la Olimpiadă şi, pentru acest lucru, ca să fiu capabilă şi aptă sută la sută în mintea noastră cu pregătirea, am ales să joc doar Olimpiada la anul şi o voi face cu mândrie şi cu mare onoare.” , a spus Simona.

Sportiva a spus că decizia a fost una foarte grea de luat. ”O decizie foarte grea pe care a trebuit să o iau, dar a fost cel mai bine pentru noi toţi ce am hotărât cu echipa. Oricum, sunt alături de echipă întotdeauna când joacă. Atenţie, nu este o retragere de la Fed Cup, este doar anul de Olimpiadă.” , a spus Simona Halep, potrivit Telekom Sport.

