Simona Halep, întrebată dacă a trecut peste finala Australian Open: „Voi ști cum să gestionez un timeout medical la 4-3 în decisiv”

Simona Halep debutează vineri, 9 martie, nu înainte de ora 20, la Indian Wells. Halep o va întâlni în turul 2 pe jucătoarea cehă Kristyna Pliskova, locul 77 WTA.

Prezentă la WTA All Access Hour, Simona Halep a lăsat de înțeles că este pregătită din punct de vedere fizic pentru Indian Wells. „Vreau să joc și să văd cum va rezista piciorul”, a spus numărul 1 mondial.

Simona Halep asked how long it took to recover from the Australian Open loss. Smiles. “How many weeks has it been since then? [laughs] No, I can finally say I’m recovered now.” #BNPPO18 pic.twitter.com/lSSJx0vIOF