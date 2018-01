Simona Halep, la conferinţa de presă: Am plâns, dar acum zâmbesc

Simona Halep a declarat la conferinţa de presă de la Melbourne că a plâns după a treia finală de grand slam pierdută în carieră, la Australian Open, dar şi-a recăpătat apoi zâmbetul.

„Pot încă să zâmbesc. E bine. Am plâns, dar acum zâmbesc”, a spus ea, la conferinţa de presă.

Halep a precizat că meciurile lungi disputate anterior finalei şi-au spus cuvântul asupra condiţiei ei fizice.

„Mă simţeam pregătită, dar corpul meu nu a fost pregătit deoarece am avut atât de multe meciuri lungi. Muşchii au fost obosiţi. Picioarele nu au fost suficient de bune. Dar din punct de vedere psihic, eram pregătită. Simt că pot face faţă oricărei provocări, pot juca împotriva oricui şi pot învinge pe oricine”, a adăugat Halep, citată de News.ro.

Apoi a continuat zâmbind: „Da, ştiu câţi jucători mari au aşteptat mult timp pentru primul titlu de Grand Slam. Dar eu încă aştept!”, scrie digisport.ro.

„Sunt mândră de mine, am dat 100%. Viaţa merge mai departe. Dacă voi continua să muncesc şi să joc la fel, voi avea alte şanse. Azi, corpul meu a spus nu. NU am putut să mă mişc aşa cum voiam, prea multe meciuri dure”, a explicat Simona.

Zâmbetul Simonei i-a cucerit și pe organizatori. Pe contul de Twitter al turneului, au fost postate două fotografii cu Simona zâmbind însoțite de comentariul: „Acel zâmbet al lui Simo cu care ne obișnuisem și pe care îl iubim”.

That Simo smile we've come to know and love. #AusOpen pic.twitter.com/AIxtgRDdY1