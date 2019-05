Simona Halep, lecție de fair-play după ce a umilit-o pe Viktoria Kuzmova la Madrid Open. Ce a spus despre prestația adversarei

Simona Halep, locul 3 WTA, a învins-o, miercuri, cu socrul de 6-0, 6-0, pe jucătoarea Viktoria Kuzmova din Slovacia, locul 46 WTA, calificându-se a doua oară consecutiv în sferturile de finală ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Madrid. Halep a reuşit una dintre cele mai facile victorii din carieră, în care a cedat doar 12 puncte şi a încheiat întâlnirea în 44 de minute.

Foto: Agerpres

„A fost bine pentru mine că s-a jucat mai repede. Am dominat meciul, am simțit mingea la fiecare lovitură. Nu cred că a fost cel mai bun meci al ei. Poate a avut emoții. Nu este ușor. Am jucat cel mai bun tenis al meu. Sper să joc bine și la dublu. Am început bine ziua. Sunt bucuroasă să mă întorc în sferturi la acest turneu”, a spus Simona Halep după meci.

