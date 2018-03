Simona Halep: Nici nu ştiu cum am câştigat. Am refuzat să pierd

Simona Halep a vorbit despre cât de dificilă a fost partida contra croatei Petra Martic, pe care a felicitat-o pentru efortul depus.

FOTO: Getty Images

"A fost dificil să joc azi din cauza vântului, dar şi din cauza adversarei. Mixează foarte bine, dă tare, joacă slice, alternează excelent. Nici nu ştiu cum am câştigat", a spus Halep la finalul partidei.

"Am fost frustrată din cauza vântului, pentru că nu am putut avea ritm. Dar am luptat până la capăt, am refuzat să pierd. De asta sunt aici, să lupt", a mai spus Simona.

La final, numărul unu mondial nu i-a uitat pe suporteri, mulţumindu-le pentru aportul lor deosebit.

"Voi faceţi o atmosferă fantastică la fiecare meci. Mă simt excelent aici şi sper să joc cât mai mulţi ani la Indian Wells", a concluzionat Simona, citată de digisport.ro.