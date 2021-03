Simona Halep, pentru prima dată în studiourile Digi Sport, a acordat un interviu în exclusivitate la „Așii Tenisului”

Simona Halep a acceptat invitația singurei emisiuni de tenis din România, „Așii Tenisului”, și i-a acordat realizatorului, Gabriel Morariu, un interviu în exclusivitate, care va putea fi urmărit miercuri, 17 martie, de la ora 20:30, la Digi Sport 1.

După o pauză de cinci săptămâni, jucătoarea vorbește despre următoarele competiții în interviul acordat în exclusivitate emisiunii de la Digi Sport. Din cauza unei accidentări la spate, numărul 3 WTA a ratat turneele de la Doha și Dubai, dar acum e gata să revină pe teren, începând chiar cu Miami Open, competiție transmisă în direct, la Digi Sport, din 23 martie.

„Mă duc la Miami. O să plec săptămâna viitoare. Îmi doresc tare mult să pot face câteva meciuri bune, pentru că am nevoie de meciuri oficiale. Am avut acum, din nou, o lună de pauză. Vreau să joc bine, vreau să fiu atentă pe ce am de făcut pe teren. Pe hard nu e ușor, mai ales în America, unde multe fete sunt acomodate deja, se antrenează acolo. Mă duc acolo cu multă încredere. Un rol important în luarea acestei decizii l-a avut Darren. A vrut foarte mult să joc la Miami pentru că e un turneu bun”, a spus Simona Halep.

Ocupanta locului 3 în lume explică și de ce a ales acum să evolueze în Statele Unite, în condițiile în care în vara trecută a refuzat să meargă la turneul de Grand Slam de la New York: „La US Open nu m-am dus, am renunțat din teamă. Recunosc! Acum am și luat virusul, am și vaccinul, așa că totuși sunt un pic mai safe decât în august, când s-a jucat US Open."

Simona mai vorbește și despre șansele Serenei Williams de a câștiga încă un titlu de Grand Slam, dar și despre atuurile adversarelor din topul WTA. Deși s-a vehiculat că s-ar putea retrage, Halep risipește zvonurile și spune că mai are de gând să joace cel puțin încă trei ani și jumătate. „Planul meu e să joc la Olimpiada din 2024. Eu sper să fiu fizic foarte bine și să am o șansă în plus să câștig pentru țară ceva”, a adăugat sportiva.

În afara participării la Miami, turneu care poate fi urmărit în direct, la Digi Sport, Simona Halep le-a pregătit încă o surpriză plăcută fanilor din România. Puteți afla despre ce este vorba, în exclusivitate, în emisiunea „Așii Tenisului", miercuri, de la ora 20:30, în direct, pe Digi Sport 1.