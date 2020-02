Simona Halep, prima declarație după victoria categorică din semifinală. Ce spune de aversara din finală

Simona Halep a învins-o pe Jennifer Brady cu scorul de 6-2, 6-0 și s-a calificat în finala turneului din Dubai, unde o va întâlni pe Elena Rybakina. Finala este programată sâmbătă de la ora 11:00. După victoria categorică din semifinală, Halep a spus că acesta a fost cel mai bun meci al ei din turneu și a mulțumit totodată „spectatorilor speciali”.

„Mi-a plăcut mult, a fost un meci frumos, cred că am făcut cel mai bun joc de când am venit aici şi îmi place să joc în Dubai, îmi dă încredere ca să revin mereu să dau ce am mai bun. Îmi place şi publicul, sunt oameni speciali aici și spectatori speciali. Vă mulțumesc tuturor”, a declarat Simona după meci.

Jucătoarea din Constanța a povestit care a fost cheia victoriei categorice cu Brady. „Am luptat pentru fiecare minge. Muncesc din greu și asta fac mereu. În fiecare zi mi-am crescut nivelul şi mă bucur că pot juca din nou finala”, a spus Halep.

Despre finală, Simona spune că meciul va fi diferit de cel cu Brady și că și-a urmărit puțin adversara.

„Va fi diferit. Ea este o adversară foarte tare, am urmărit-o puţin înainte de meci. Este o adevărată provocare să joc cu ea şi vin aici să mă bucur de joc, sper să mă simt cu ea ca şi astăzi", a mai spus Halep.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre semifinala turneului de la Dubai câștigată de Simona Halep împotriva jucătoarei Jennifer Brady. A fost un meci „demonstrativ”, spune comentatorul de tenis. În opinia sa, cheia acestui succes este meciul câștigat la limită în optimile de finală, împotriva jucătoarei Ons Jabeur din Tunisia.

Editor web: Liviu Cojan