Simona Halep provoacă un adevărat șoc în lumea tenisului. Ce scrie presa internațională despre scandalul de dopaj

Lumea tenisului a avut parte, vineri, de o adevărată lovitură de teatru după ce Simona Halep, fost număr 1 mondial și câștigătoare a două titluri de Grand Slam, a anunțat că a fost testată pozitiv pentru o substanță interzisă, roxadustat, la US Open. Sportiva s-ar fi dopat la turneul la care a fost eliminată chiar din primul tur. Vestea, șocantă pentru oricine a urmărit cariera îndelungată a sportivei, a deschis jurnalele celor mai mai mari posturi de televiziune din toată lumea și este titlu de primă pagină.

„Avem o știre de breaking news care vine din tenis: Simona Halep, câștigătoare a două turnee de Grand Slam și fost număr 1 mondial, a picat un test antidoping”, a anunțat SkySports.

Nu a durat mult până când vestea a făcut înconjurul lumii, iar presa din Marea Britanie a alocat spații largi pentru știrea momentului în sport.

BBC a titrat: „Simona Halep: Fostul număr 1 mondial suspendat provizoriu pentru dopaj”.

Jurnaliștii de la tabloidul cu cea mai mare circulație, „Daily Mail”, nu aveau cum să rateze știrea: „Fostul număr 1 mondial spune că se simte trădată și că va lupta până la capăt pentru a-și reface reputația”.

Ziariștii din regatul britanic fac, totodată, o paralelă între cazul lui Halep și al uneia dintre cele mai mari rivale ale sale, Maria Sharapova.

„Este cea mai cunoscută tenismenă care pică un test antidoping de la cazul Mariei Șarapova, acum șase ani”, a subliniat SkySports.

„The Guardian” scrie, la rândul său, că acesta este cel mai răsunător caz de dopaj în tenis de la Maria Sharapova încoace și amintește că într-un interviu pe care Simona Halep l-a acordat publicației în acest an, ea a vorbit despre faptul că a ajuns cu corpul la limită și luptă pentru a reveni după o accidentare care la un moment dat a făcut-o să se gândească la retragere.

Peste Canalul Mânecii, francezii de la „L'Equipe” scriu și ei: „Fostul număr 1 mondial Simona Halep, suspendată pentru dopaj”. Jurnaliștii din Hexagon vorbesc despre substanța interzisă descoperită în corpul româncei, în timp ce spaniolii de la „AS” spun că în mod normal, un sportiv prins dopat cu această substanță poate fi suspendat timp de patru ani.

„Halep, suspendată pentru dopaj: la US Open a luat substanțe interzise” - este titlul unui articol din „Gazzetta dello Sport”, publicație care vorbește despre șocul provocat în lumea tenisului de această veste. Lucru care apare și în „Der Spiegel”, care preia mesajul postat de sportivă pe Instagram, unde și-a asigurat fanii că nu a făcut nimic greșit.

Ce spune Agenția Internațională de Integritate a Tenisului

Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, vineri, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat. Ea a fost suspendată provizoriu din competiții de Agenția Internațională de Integritate în Tenis.

„Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii mele”, a scris pe Instagram Simona Halep, fost lider mondial, în prezent aflată pe locul 9 în clasamentul WTA. „În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală”, a mai spus Halep.

Simona Halep a depus proba în timp ce a concurat la US Open în august 2022. Eșantionul a fost împărțit în două probe, A și B, iar analiza ulterioară a constatat că eșantionul A conținea FG-4592 (Roxadustat), o substanță interzisă inclusă în Lista interzisă a Agenției Mondiale Antidoping (WADA).

„Rezultatele analitice adverse pentru substanțele nespecificate implică o suspendare provizorie obligatorie. Jucătoarea și-a exercitat dreptul de a solicita analizarea probei B, ceea ce a confirmat constatarea din proba A. În timp ce este suspendată provizoriu, jucătoarea nu este eligibilă să concureze sau să participe la orice evenimente de tenis organizate de organele de conducere ale sportului”, a transmis Agenția de Integritate a Tenisului.

Reacții în România. Florin Segărceanu: Este o mare tragedie

Fostul tenisman Ilie Năstase a declarat, vineri, pentru AGERPRES, că este posibil ca medicul Simonei Halep să îi fi administrat un medicament interzis care să o ajute în perioada în care a fost accidentată, dar a subliniat că singura care poate da informaţii este ea. „Ea ştie mai bine, ea a dat o declaraţie şi trebuie respectată. Eu ce să spun, nu am de unde să ştiu ce s-a întâmplat. Este şocant, ea spune că e şocant pentru ea... şi o să explice mai târziu ce s-a întâmplat, pentru că nici ea nu ştie. Eu nu am ce părere să am pentru că nu ajung eu pe la staff-ul ei... cineva care stă lângă ea trebuie să ştie. Însă ea e singura care poate să îşi dea cu părerea şi să facă declaraţii pe subiectul ăsta. Noi urmărim ce spune ea. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat, poate i-a dat doctorul ceva ce nu avea voie să-i dea, că ea a fost accidentată tot timpul şi la glezne, şi în alte locuri. Şi asta e posibil. Dar nu vreau să comentez, că nu ştiu", a spus Ilie Năstase.

„Eu cred că există o refacere a testului pentru că eu nu pot să cred că, în mod conștient, Simona ar fi putut să ia așa ceva. Deci, în niciun caz, pentru că știe ce înseamnă, a fost testată, v-am spus, de-a lungul anilor, era jucătoarea cred că targetată, pentru că ea este o jucătoare din punct de vedere fizic foarte puternică, care întotdeauna muncea foarte mult și atunci, automat, și targetezi un anumit tip de jucători care știi că pot avea nevoie de astfel de substanțe”, spune fostul tenismen Florin Segărceanu.

„Sabotaj, conștient, nu...poate o greșeală de administrare a substanțelor. Ea a fost operată de curând pentru probleme de respirație, nu știu dacă are legătură, dacă a trebuit să ia anumite medicamamente pentru a o ajuta, dar mai mult ca sigur ea știe despre ce e vorba când vine vorba de medicamentație și în niciun caz nu a luat niciun medicament conștient. (...) Nici nu vreau să mă gândesc la un astfel de scenariu. Vă spun sincer, nici nu vreau să comentez un astfel de scenariu pentru că eu o cunosc foarte bine și știu cât de mult dorea să revină, a avut un sezon bun și în niciun caz nu ar fi folosit substanțe, deci nu...chiar nu îmi dau seama, vă spun. Dacă este să se dovedească, este o mare tragedie, pentru că dacă ne amintim de cazul Sharapova, a fost finalul carieriei și cu un semn al întrebării. Dar eu nu cred”, a declarat Florin Segărceanu la Digi24.

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a transmis că ministerul pe care îl conduce este alături de Simona Halep, „un reper al tenisului românesc”, în perioada grea prin care trece după ce a fost testată pozitiv la un control antidoping. „Simona Halep este un reper în tenisul românesc şi cel mondial, a inspirat noi generaţii de tineri care s-au îndreptat către tenis, iar impactul pe care astfel de sportivi, de talie mondială, îl au asupra sportului este unul major. Ministerul Sportului susţine, prin politicile şi valorile promovate, sportul de performanţă bazat pe spiritul fair play şi corectitudine. Suntem alături de Simona şi sperăm să se clarifice cât mai curând această situaţie”, a scris Novak pe pagina sa de Facebook.

Ce spun specialiștii

Specialiștii au explicat că substanța găsită la Simona Halep, roxadustatul, face parte din medicamentele prescrise în cazuri de anemie. E interzisă, pentru că poate ajuta la creșterea performanței sportive.

Ion Alexie, medic român stabilit în SUA, a explicat vineri la Digi24, că roxadustatul, substanța interzisă cu care Simona Halep a fost depistată la un test antidoping efectuat la US Open, se găsește într-un medicament administrat pe cale orală pentru a crește numărul de globule roșii, hematiile, fiind folosit în cazurile de anemie.

„Aceste globule roșii în corpul nostru transportă oxigenul la toate organele și acest medicament, de fapt, crește eritropoietina, care este hormonul nostru nostru și eritropoietina produce aceste globule roșii, deci este un medicament indirect care ne amplifică nouă secreția de eritropoietină și se folosește în general la anemii”, a explicat Ion Alexie, medic român stabilit în SUA. „În afară de asta, acest medicament scade în sângele nostru o substanță care se numește hepcidin și hepcidinul, prin mecanismul lui, ajută corpul să folosească mai bine fierul, pentru că toate globulele roșii și hematiile, de fapt, care transportă oxigenul, sunt construite și prin fier, deci le trebuie fier ca să care oxigenul”, a precizat medicul. „Dacă la mine ar veni un pacient și mi-ar spune că e anemic și aș dovedi că e anemic, nu m-ar deranja, i-aș da acest tratament ca să îi creștem hemoglobina și să îl facem să se simtă mai bine”, a mai spus medicul.

Mihaela Dobranici, vicepreședintele Societatății de Medicină Sportivă din România, a declarat vineri la Digi24 că se știa din 2011 că roxadustatul, substanța cu care a fost depistată Simona Halep la US Open, figurează pe lista medicamentelor interzise, pentru că, deși se prescrie în anemie, poate să ducă la creșterea performanței sportive. „Este o veste foarte tristă pentru sportul românesc și pentru noi ca specialitate. Se știa foarte bine că această substanță este interzisă, din 2011 substanța e interzisă, iar rolul nostru, ca medici de medicină sportivă, este tocmai acesta de a îndruma sportivii și de a evita substanțele care sunt interzise. Nu știu mai multe informații, cum a fost administrată această substanță, dar într-adevăr e un medicament care se administrează în anumite forme de anemie și un medicament care poate să crească performanța sportivă. Acum vom vedea care a fost motivul administrării și vom afla mai multe detalii”, a spus dr. Mihaela Dobranici.

Simona Halep a avut performanțe unice în sportul românesc

Simona Halep este cea mai titrată jucătoare de tenis a României. Sportiva a reușit performanțe extraordinare în tenisul feminin românesc și a devenit prima jucătoare din țara noastră care a ocupat primul loc în clasementul mondial.

Simona Halep a intrat pentru prima dat pe un teren de tenis la doar 4 ani. Se întâmpla la Constanța, orașul său natal. La 6 ani, viitorul număr 1 mondial se antrena zilnic în sportul care avea să-i schimbe viața.

La nici 18 ani, în 2008, Simona Halep a câștigat primul sa competiție importantă: turneul de juniori de la Roland Garros. Era începutul unei cariere fulminante în tenis. După doi ani, avea să ajungă la Australian Open, unde a fost însă eliminată din primul tur al calificărilor. A fost însă anul în care a ajuns și în prima sa finală din circuitul WTA, la turneul din Maroc.

2012 a reprezentat un punct de cotitură în cariera Simonei Halep. Punctele acumulate până atunci au propulsat-o în primele 50 de jucătoare ale lumii. 2014 avea să însemne și prima finală de Grand Slam pentru Simona Halep: turneul de la Roland Garros. A pierdut, însă, finala, în fața Mariei Sharapova. Iar la Wimbledon, tot în același an, a ajuns până în semifinale. Aceste rezultate i-au adus Simonei Halep locul doi în clasamentul WTA, performanță în premieră pentru o jucătoare de tenis din România.

În 2018, Simona Halep avea să obțină prima sa mare performanță din carieră. După ce ratase finala din anul anterior, jucătoarea română reușea să câștige turneul de la Roland Garros. După succesul de la Paris, Simona Halep a ajuns în același an în fruntea clasamentului WTA.

A urmat un nou an de excepție pentru Simona Halep, cu uriașa victorie de la Wimbledon, în fața unei rivale redutabile, titrata Serena Williams. Simona a reușit să se impună cu 6-2, 6-2, în fața fostului lider mondial.

2021 a reprezentat anul deciziilor importante pentru Simona Halep. După șase ani de colaborare, sportiva a renunțat la antrenorul Darren Cahill sub îndrumarea căruia obținuse cele mai bune performanțe. Din primăvara 2022, antrenorul Simonei Halep este francezul Patrick Mouratoglou, cel care a pregătit-o și pe Serena Williams timp de un deceniu.

La sfârșitul lunii august, Simona Halep a pierdut la US Open 2022 - acolo unde a fost depistată dopată - încă de la primul meci. La scurt timp după aceea a intervenit divorțul neașteptat de Toni Iuruc, iar apoi a făcut o operație de rinoplastie pentru a-și trata o problemă mai veche cu sinusurile care o deranja pe teren. Deși avea șanse să participe la Turneul Campioanelor, Simona Halep a anunțat că anul acesta nu va mai intra în competiții, având nevoie de refacere. Potrivit presei sportive, începuse deja primele antrenamente după intervenția chirurgicală, dar între timp, probabil că venise și vestea de la agenția antidoping că prima probă de la US Open a ieșit pozitivă.

Simona Halep a avut 39 de victorii și 11 înfrângeri în acest an, ceea ce o situează pe primele locuri în rândul sportivelor WTA cu cele mai multe victorii. Ea a câștigat în 2022 două titluri, la Melbourne și Toronto, reușind să revină în top 10 WTA după accidentarea care anul trecut a ținut-o câteva luni departe de competiții.

La 31 de ani, Simona Halep a ocupat locul 1 mondial la simplu de două ori, între 2017 și 2019, pentru un total de 64 de săptămâni, ceea ce o situează pe locul 11 în istoria clasamentului Asociației de Tenis Feminin (WTA). Între 27 ianuarie 2014 și 8 august 2021, Halep s-a clasat în top 10 timp de 373 de săptămâni consecutive, a opta cea mai lungă serie din istoria WTA. În această perioadă de șapte ani, ea a terminat fiecare an cel puțin pe locul 4. Are în palmares 24 de titluri de simplu în circuitul WTA și fost finalistă de încă 18 ori. Potrivit WTA, sportiva a câștigat peste 40 de milioane de dolari în carieră.

Editor : Luana Pavaluca