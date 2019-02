Simona Halep pune capăt colaborării cu Thierry Van Cleemput

Simona Halep nu va mai lucra cu antrenorul belgian Thierry Van Cleemput după turneul din Qatar. Sportiva din România a confirmat informația într-un interviu pentru WTA Insider pe care l-a acordat înainte de turneul următor la care va participa, cel de la Dubai. „În prezent nu caut un antrenor”, a precizat ea.

Simona Halep a renunțat la colaborarea cu antrenorul belgian Thierry Van Cleemput. Continuă pe cont propriu Foto: DigiSport

„E o persoană bună, o persoană foarte plăcută, dar pe teren chimia nu este acolo”, a declarat Simona Halep.

Iniţial, Simona Halep îşi confirmase parteneriatul cu Thierry Van Cleemput înainte de a pleca la Ostrava, pentru FedCup, însă cei doi au colaborat propriu-zis pentru prima dată în Qatar.

„Am încercat o săptămână și s-a încheiat”, a declarat Simona Halep pentru WTA Insider. „Am decis să pounem capăt, pentru că nu ne potrivim împreună”, a explicat ea. „Nu ne-am putut potrivi ca stil de joc. Pe plan personal, este o persoană foarte plăcută. Suntem prieteni”, a spus Simona Halep.

Simona Halep, pe cont propriu

„Deocamdată nu caut un antrenor. Am echipa mea, am partener de antrenament. Mă simt bine așa și îmi voi da un răgaz. Știu că am spus asta și la începutul anului și apoi m-am răzgândit pentru că simțeam nevoia unui antrenor. Acum simt că aș avea nevoie iar de acea libertate, ca să spun și să joc ceea ce am învățat de la Darren ani de zile”, a declarat Simona Halep.

„Mă simt mai relaxată acum, mai domolită. Prioritățile se schimbă un pic. Sunt mai responsabilă în ceea ce mă privește și încerc să-mi rezolv singură problemele, pe teren și în afara lui”, a adăugat ea.

„Nu credeam că o să intru în panică fără antrenor. Sigur că eram îngrijorată un pic. N-am avut sentimentul ăsta în ultimii patru ani. Întotdeauna am avut pe cineva în spate care mi-a sprijinit fiecare pas. Acum sunt un pic pe cont propriu”, le-a spus Simona Halep jurnaliștilor de la WTA Insider.

Românca pare hotărâtă să-și păstreze optimismul și mărturisește că se simte cumva ușurată. „E și un lucru bun. Văd lucrurile pozitiv și simt că pot să îmbunătățesc lucrurile mai mult dacă rămân așa. Sunt foarte mulțumită că joc, sunt mulțumită cum mă simt pe teren, sunt mulțumită și în afara terenului, sunt relaxată. Privesc turneele ca pe o plăcere și nu mai am nicio presiune. E chiar bine. Simt că nu mai atârnă nicio greutate pe umerii mei”.

Chimia nu a funcționat

Îndoieli asupra colaborării Simonei Halep cu antrenorul belgian apăruseră deja de la meciul din sferturile turneului de la Doha, un meci greu, împotriva germanei Julia Goerges, în care sportiva din România nu solicitase on-court couching. A urmat apoi semifinala cu Elina Svitolina, în care, la fel, Simona Halep a găsit singură resursele pentru o revenire spectaculoasă în setul decisiv, când sportiva ucraineană conducea cu 4 la 1. De asemenea, nici în finala de sâmbătă, pierdută de Simona Halep în fața belgienei Elise Mertens, antrenorul Thierry Van Cleemput nu a fost solicitat cu sfaturi.

De altfel, tatăl Simonei, Stere Halep, a avut o declarație în care menționa că nu s-a stabilit încă o „chimie” între fiica lui și antrenorul belgian, în ciuda unui anunț anterior potrivit căruia contractul de colaborare ar fi fost perfectat.

Și comentatorul Cristian Tudor Popescu atrăgea atenția, sâmbătă, după finala pierdută de Simona Halep la Doha, că sportiva noastră ar trebui să se hotărască dacă merge în continuare cu antrenor sau fără.

