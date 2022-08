Simona Halep s-a calificat în finala turneului de la Toronto după „un meci dur, incredibil”

Simona Halep (locul 15 WTA) s-a calificat sâmbătă în finala turneului de la Toronto după ce a învins-o pe americanca Jessica Pegula, locul 7 WTA şi cap de serie 7. A fost o partidă disputată, care a durat două ore şi 14 minute și în care românca a avut o revenire în stil de mare campioană.

Meciul s-a încheiat după trei seturi, primul set fiind pierdut de româncă. Scorul final a fost 2-6, 6-3, 6-4. Simona Halep (30 de ani) și Jessica Pegula (28 de ani) s-au întâlnit pentru prima dată în circuitul profesionist.

Simona Halep ajunge astfel pentru a patra oară în carieră în finala turneului din Canada, dar este pentru prima oară când ajunge într-o finală WTA de când îl are ca antrenor pe Patrick Mouratoglou.

„Nu am renunţat, a fost un meci dur, incredibil. Ea este o jucătoare foarte bună. Am luptat până la final şi sunt foarte mulţumită de cum am fost pe teren astăzi. Este prima noastră finală (avându-l pe Patrick Mouratoglou). Sper că vom mai avea multe. Este minunat să îl am în echipa mea şi sunt onorată”, a spus Simona Halep după meci.

Simona Halep a câştigat de două ori Openul Canadei, care se dispută alternativ la Montreal şi Toronto, de fiecare dată impunându-se când competiţia a avut loc la Montreal (2016, 2018). De asemenea, are şi o finală pierdută în Canada, în 2015, chiar la Toronto.

În finala care va avea loc duminică, Simona Halep o va întâlni pe câștigătoarea din cealaltă semifinală, care se dispută sâmbătă seară între Beatriz Haddad Maia (Brazilia, nr. 24 mondial) şi Karolina Pliskova (Cehia, nr. 14 WTA, cap de serie 14).

