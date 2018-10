Simona Halep s-a întors acasă: Nu regret că am continuat setul la Beijing, regret un pic că am continuat la Wuhan

Simona Halep s-a întors la Bucureşti, ea declarând la Aeroportul Henri Coandă că regretă „un pic” că a continuat la Wuhan.

Ea a spus că a fost stresată şi îngrijorată şi că, înainte de plecare, se dusese antrenată şi cu energie pozitivă şi încredere.

Citiţi şi:

C.T. Popescu: Cred că Simona trebuie să ia o pauză mai lungă

Simona Halep a venit în ţară pentru a face RMN după durerile la spate.

„Am ceva dureri la spate, o să ştiu mâine mai multe, sper să nu fie atât de grav.

Sunt mult mai ok acum, poate şi pentru că m-am relaxat, am fost stresată că nu eram gata fizic. Am fost foarte pregătită înainte să plec, m-am antrenat foarte bine, am plecat cu încredere, pozitivă, dar duminică, la antrenamente mi s-a blocat spatele complet. Am stat două zile la pat, mi s-a dat drumul la coloană, dar tot mi-a fost greu să joc.

Nu regret că am continuat setul la Beijing, regret un pic că am continuat la Wuhan.

Prioritatea e să îmi revin”, a declarat Simona Halep.

Etichete:

,

,

,