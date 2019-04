Simona Halep s-a retras de la turneul de la Stuttgart: „Am fost foarte tristă în ultimele două zile”

Simona Halep s-a retras de la turneul de la Stuttgart, din cauza unei accidentări la şold, a anunţat sportiva într-o conferinţă de presă, informează wtatennis.com.

„M-am accidentat la meciul cu Garcia de la FedCup, când am căzut. Am simţit o durere la şold. Dacă nu sunt aptă sută la sută, nu vreau să intru pe teren. Sunt şi epuizată mental, pentru că am dat totul în acel meci. Am fost foarte tristă în ultimele două zile. Am mai trecut prin astfel de momente, dar acum am nevoie de relaxare şi recuperare”, a declarat Halep.

Dacă nu s-ar fi retras, Halep ar fi jucat în turul doi de la Stuttgart cu învingătoarea meciului dintre Sara Sorribes Tormo şi Andrea Petkovic.

