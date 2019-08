Simona Halep și-a aflat adversara din primul meci de la Rogers Cup. Când este programată partida

Simona Halep (nr. 4 WTA) va juca direct în turul al doilea al turneului Rogers Cup, când o va înfrunta pe jucătoarea americană Jennifer Brady (nr. 76 WTA) care a învins-o, luni, pe Kristina Mladenovic (nr. 50 WTA), informează Mediafax.

Jennifer Brady s-a impus în fața Kristinei Mladenovic, cu scorul de 6-1, 6-2, într-o partidă care a durat 65 de minute.

Simona Halep este dublă deținătoare a trofeului de la Rogers Cup. Românca a câștigat pentru prima dată open-ul canadian în anul 2016, când a învins-o pe Madison Keys (nr. 17 WTA), cu scorul de 7-6 (2), 6-3. A doua reușită a venit doi ani mai târziu când a reușit victoria în fața lui Sloane Stephens (nr. 8 WTA), cu scorul de 7-6 (6), 3-6, 6-4.

Meciul dintre Simona Halep și Jennifer Brady va avea loc miercuri, 7 august, începând cu orele 17:00.

Simona Halep participă la proba de dublu la Rogers Cup

Simona Halep a luat o decizie surprinzătoare. Campioana de anul trecut de la Rogers Cup va participa la această ediție, la proba de dublu, alături de Leylah Annie Fernandez, sportiva din Canada de doar 16 ani, scrie digisport.ro.

„Am întrebat directorul de turneu dacă are pe cineva la dublu. Eu nu am găsit. Am întrebat câteva românce, dar au fost deja cu alte jucătoare. Așa mi-a fost recomandată această tinerică. Sper să jucăm bine și să câștigăm câteva meciuri. Mă bucur că joc cu ea, pentru că este micuță și are nevoie de experiență”, a încheiat campioana noastră.

De notat este faptul că Leylah Annie Fernandez, jucătoare de mână stângă, este un nume care e așteptat să „explodeze” în tenisul mondial.

În 2019, reprezentanta gazdelor Rogers Cup a câștigat Roland Garros, proba rezervată junioarelor. Mai mult, ea a jucat și finala de la Australian Open.

