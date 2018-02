Șirul lung de ghinioane din cariera Mihaelei Buzărnescu. Durerile pe care nu le-a putut explica nici medicul lui Nadal

Mihaela Buzărnescu, noua revelație a tenisului din România, era cât pe ce să renunțe la cariera sportivă din cauza accidentărilor. Este mărturisirea pe care a făcut-o sportiva celor de la WTA.

În vârstă de 29 de ani, Miki, așa cum îi spun prietenii, spune că: „Prima accidentare a apărut la 18 ani. Eram numărul 4 la juniori și în primele 240 de jucatoare din clasamentul WTA. M-am oprit din cauza umărului pentru șase luni și mi-am pierdut toți sponsorii. Nimeni nu mai credea în mine”.

Buzărnescu a revenit în curcuit la vârsta de 19 ani, însă a fost urmărită în continuare de ghinion: „Mergeam singură în turnee pentru că nu e ușor, la nivelul ITF trebuie să îți plătesti totul. În 2011 și 2012 eram pe locul 140. Eram ok, dar apoi a aparut accidentarea la genunchi. M-a scos din circuit doi ani. Am revenit, am intrat din nou in Top 200, dar apoi m-am reaccidentat. (...) La același genunchi au fost accidentarile. Am facut două operații degeaba. Nimic nu a mers. Doctorii nu aveau nicio idee. Am făcut tot ce puteam face. Am mers la medicul lui Nadal, am vazut un doctor în Elvetia, dar toți erau confuzi în legătura cu durerile mele. Aveam în continuare dureri, și după operații, și mă gândeam ca nu voi mai juca tenis vreodată. A fost oribil, aveam 24 de ani și n-am urcat niciodata mai sus de locul 140 în clasament”.

În acest moment, sportiva din România a simțit că a terminat-o cu tenisul. S-a apucat de doctorat, crezând că o carieră sportiva nu mai poate fi luată în calcul. Cu toate acestea și-a mai dat o șansă. A jucat în Olanda, pe echipe. În timpul acelui turneu și-a dat seama că durerile dispăruseră de la sine. S-a relaxat și, astfel, a început să joace din ce în ce mai bine.

De azi, Buzărnescu a urcat pe locul 39 în clasamentul WTA, cea mai bună clasare de până acum, cu 1301 puncte acumulate.