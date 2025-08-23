Live TV

Sorana Cârstea a câștigat finala de la Cleveland, împotriva lui Ann Li (SUA)

Data publicării:
Sorana Cîrstea strânge pumnul.
Sorana Cârstea Foto: Profimedia

Sorana Cârstea (35 de ani, 112 WTA)  s-a impus în fața lui Ann Li (25 de ani, 69 WTA) în finala turneului WTA de la Cleveland. Sportiva din România a reușit victoria în 2 seturi 6-2, 6-4.

Soranei i-a mers totul în acest meci, a insistat când trebuie, și în ciuda încercărilor sportivei din SUA de a se ține de ea, a reușit să fie permanent cu un pas mai devreme la o minge sau să aibă mai multă inspirație în executarea unei lovituri de rever. A fost calmă, nu a riscat foarte mult, permanent a pus presiune și și-a provocat adversara să greșească. 

Pentru a ajunge în finală, Sorana Cîrstea le-a eliminat pe Moyuka Uchijima, Jill Teichmann, Liudmila Samsonova și Anastasia Zakharova. În acest parcurs competițional, ea nu a cedat nici măcar un set, informează Digi Sport.

Ann Li, în schimb, a intrat direct pe tabloul principal, grație clasării pe locul 69 în ierarhia WTA, și pentru calificarea în finală a trecut de Yuliia Starodubtseva, Iva Jovic, Elsa Jacquemot și Xinyu Wang. Cu excepția meciului din primul tur, a avut nevoie mereu de set decisiv pentru victorie.

Sorana Cîrstea, care are două trofee WTA în palmares, și Ann Li, un titlu la simplu în carieră, s-au mai înfruntat o singură dată în circuit, în 2021, la Melbourne, unde americanca s-a impus în două seturi scurte, 6-3, 6-1.

