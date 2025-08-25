Live TV

Sorana Cîrstea a înregistrat cea mai mare urcare în clasamentul WTA de luni și a revenit în Top 100. Câți bani a primit, după Cleveland

Data publicării:
Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea a urcat în clasamentul WTA. Foto: Profimedia
Top WTA

Sorana Cîrstea, câştigătoare a turneului de la Cleveland, a revenit în Top 100, după ce a înregistrat cea mai mare urcare în clasamentul WTA de luni. Cîrstea a urcat 41 de locuri şi este pe poziţia 71, cu 928 de puncte.

Jucătoarea din România cel mai bine clasată continuă să fie Jaqueline Cristian, care se menţine pe 50, cu 1.161 puncte.

Gabriela Ruse a coborât trei locuri şi este pe 70, cu 939 puncte.

După o cădere de două locuri, Irina Begu se află pe 92, cu 819 locuri.

Anca Todoni a urcat un loc şi este pe 112, cu 660 puncte.

În Top 200 a intrat şi Miriam Bulgaru, care este chiar pe 200, după o urcare de 11 locuri, cu 370 de puncte.

În urma cîștigării turneului de la Cleveland, Sorana Cârstea a câștigat și un cec de 36.300 de dolari.

Triumful nu putea veni într-un moment mai bun, deoarece pentru româncă urmează participarea la US Open, scrie DigiSport.

Sorana Cârstea a câștigat finala de la Cleveland, împotriva lui Ann Li (SUA). Primele declarații ale sportivei

Top WTA

Arina Sabalenka din Belarus este în continuare lider, cu 11.225 puncte, iar poloneza Iga Swiatek este pe 2, cu 7.933 puncte.

Coco Gauff (SUA) ocupă locul 3, cu 7.874 puncte.

Top 5 este completat de americanca Jessica Pegula – 4.903 puncte şi rusoaica Mirra Andreeva (4.733 puncte).

La dublu, Sorana Cîrstea este cel mai bine clasată dintre românce – locul 57, în scădere cu 3 puncte, cu 1.494 puncte.

Editor : Sebastian Eduard

După ce i-a transmis un mesaj clar lui Ion Alexandru Țiriac, Sorana Cîrstea a postat un SINGUR cuvânt pe rețelele sociale
Digi Sport
După ce i-a transmis un mesaj clar lui Ion Alexandru Țiriac, Sorana Cîrstea a postat un SINGUR cuvânt pe rețelele sociale
Sorana Cîrstea strânge pumnul.
Sorana Cârstea a câștigat finala de la Cleveland, împotriva lui Ann Li (SUA). Primele declarații ale sportivei
roger federer in 2010 rade
Elveția nu respinge ideea de a cere ajutorul lui Roger Federer sau al șefului FIFA în problema tarifelor americane
emma-raducanu-profimedia-0654752597
Reacția Emmei Răducanu la turneul de la Cincinnati. Ce a făcut jucătoarea de tenis după ce un copil a început să plângă în tribune
rafael nadal salută spectatorii dupa un meci din cupa davis
Rafael Nadal este tată pentru a doua oară. Semnificația numelui ales de fostul lider mondial
Victoria Mboko si Naomi Osaka la premierea de după finala turneului de la Montreal.
Naomi Osaka prezintă scuze după ce nu a felicitat-o pe Victoria Mboko la Montreal. Ce motive a invocat japoneza
