Sorana Cîrstea a înregistrat cea mai mare urcare în clasamentul WTA de luni și a revenit în Top 100. Câți bani a primit, după Cleveland

Sorana Cîrstea, câştigătoare a turneului de la Cleveland, a revenit în Top 100, după ce a înregistrat cea mai mare urcare în clasamentul WTA de luni. Cîrstea a urcat 41 de locuri şi este pe poziţia 71, cu 928 de puncte.

Jucătoarea din România cel mai bine clasată continuă să fie Jaqueline Cristian, care se menţine pe 50, cu 1.161 puncte.

Gabriela Ruse a coborât trei locuri şi este pe 70, cu 939 puncte.

După o cădere de două locuri, Irina Begu se află pe 92, cu 819 locuri.

Anca Todoni a urcat un loc şi este pe 112, cu 660 puncte.

În Top 200 a intrat şi Miriam Bulgaru, care este chiar pe 200, după o urcare de 11 locuri, cu 370 de puncte.

În urma cîștigării turneului de la Cleveland, Sorana Cârstea a câștigat și un cec de 36.300 de dolari.

Triumful nu putea veni într-un moment mai bun, deoarece pentru româncă urmează participarea la US Open, scrie DigiSport.

Top WTA

Arina Sabalenka din Belarus este în continuare lider, cu 11.225 puncte, iar poloneza Iga Swiatek este pe 2, cu 7.933 puncte.

Coco Gauff (SUA) ocupă locul 3, cu 7.874 puncte.

Top 5 este completat de americanca Jessica Pegula – 4.903 puncte şi rusoaica Mirra Andreeva (4.733 puncte).

La dublu, Sorana Cîrstea este cel mai bine clasată dintre românce – locul 57, în scădere cu 3 puncte, cu 1.494 puncte.

