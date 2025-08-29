Live TV

Sorana Cîrstea a pierdut în fața Karolinei Muchova în turul doi la US Open. Care a fost scorul

Data publicării:
Sorana Cîrstea, supărată pe teren.
Sorana Cîrstea a fost învinsă în turul 2 de la US Open. Foto: Profimedia

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, locul 71 WTA, a fost eliminată, joi, în turul doi al probei de simplu feminin din cadrul turneului de grand slam US Open, anunță Agerpres.

Cîrstea a fost învinsă de favorita 11, sportiva cehă Karolina Muchova (13 WTA), cu scorul 7-6 (0), 6-7 (3), 6-4.

Meciul a durat două ore şi 55 de minute.

Românca a avut 4-1 în primul set, dar a fost egalată şi a pierdut fără drept de apel în tiebreak. Cîrstea a condus în actul secund cu 3-1, 4-2 şi 5-3, dar a ajuns din nou în tiebreak, unde s-a impus de data aceasta. Muchova a început mai bine setul decisivi şi a condus cu 2-0 şi 3-1, românca a egalat (3-3), dar cehoaica a făcut un nou break şi s-a impus cu 4-2.

Cîrstea a avut 35-34 la winners, iar Muchova a comis mai multe erori neforţate (43-36).

Sorana Cîrstea a încheiat astfel o serie de opt victorii consecutive, după ce a cucerit titlul la Cleveland (WTA 250) venind din calificări.

Muchova (29 ani, 13 WTA) are acum 6-1 în meciurile directe cu Cîrstea, inclusiv trei victorii la US Open, una în 2020 (6-3, 2-6, 7-6 în turul al treilea) şi alta în 2023 (6-0, 6-3 în sferturi).

Cîrstea, care anul trecut nu a participat la US Open, din cauza unei accidentări, s-a ales cu un cec de 154.000 de dolari şi 70 de puncte WTA.

Ea va participa şi la dublu, alături de rusoaica Anna Kalinskaia. Cele două vor înfrunta în primul tur echipa McCartney Kessler/Peyton Stearns (SUA).

