Sorana Cîrstea, eliminată de Naomi Osaka la Australian Open. Meciul s-a terminat cu tensiuni: „Îmi pare rău”

Data publicării:
Naomi Osaka, right, of Japan talks with Sorana Cirstea, left, of Romania following their second round match at the Australian Open
Sorana a avut reproșuri la adresa adversarei ei. Foto: Profimedia
Din articol
Schimb de replici

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de japoneza Naomi Osaka, în trei seturi, cu 6-3, 4-6, 6-2, în runda a doua a turneului Australian Open, la Melbourne. La finalul meciului a a avut loc un schimb de replici între ele, românca fiind nemulțumită de comportamentul adversarei.

Sorana Cîrstea, care se va retrage la finalul sezonului, a pierdut ultimul său meci la Australian Open după exact două ore de joc.

Naomi Osaka, a 16-a favorită, a fost net superioară la winners, cu 38-10, dar a făcut şi mai multe erori neforţate, 41-23. Fiecare jucătoare şi-a creat opt mingi de break, însă nipona a fructificat cinci, iar Cîrstea doar trei, potrivit Agerpres.

Cîrstea a câştigat singurul său meci cu Osaka (28 ani, 17 WTA) de până acum, în 2015, în primul tur al calificărilor la Wimbledon, cu 2-6, 6-1, 6-4.

Sorana Cîrstea va primi pentru participare un cec de 225.000 de dolari australieni şi 70 de puncte WTA.

Schimb de replici

La finalul meciului, Sorana Cîrstea i-a reproșat niponei, în fața arbitrului de scaun, că vorbea între serviciile ei (Naomi Osaka a strigat în repetate rânduri „Come on” - n.r.), potrivit Digi Sport.

Ulterior, la interviul de pe teren a venit și replica lui Naomi Osaka.

„Cum ai reușit să câștigi?”, a fost întrebată japoneza, care a răspuns ușor ironic.

„Aparent cu multe «Come on»-uri, pentru care ea a fost supărată. În fine. E o jucătoare excelentă. Cred că a fost ultimul ei Australian Open. Îmi pare rău că s-a supărat. Cred că asta a fost problema, dar putea să-mi spună. Îmi pare rău”, a declarat Naomi Osaka.

Editor : B.P.

