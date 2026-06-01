Sorana Cîrstea joacă marţi cu Mirra Andreeva pentru un loc în semifinale la Roland-Garros. Ora la care este programată partida

Sorana Cîrstea, locul 18 mondial, joacă marţi, cu rusoaica Mirra Andreeva, locul 8 WTA, în sferturi la turneul de Grand Slam de la Roland-Garros.

Partida este prima de pe arena principală, Philippe-Chatrier, şi va începe la ora 12.00, relatează News.ro.

Mirra Andreeva şi Sorana Cîrstea au mai fost adversare o dată, în sferturi la Linz, tot în 2026. Atunci s-a impus Andreeva, scor 7-6 (4), 4-6, 6-2.

Românca a învins-o pe chinezoaica Xiyu Wang (25 de ani, 148 WTA), scor 6-4, 7-6 (4), în optimile de finală ale turneului de Grand Slam.

Mirra Andreeva a învins-o pe Jil Teichmann (28 de ani, 170 WTA) în optimile finală, cu 6-3, 6-2, iar în sferturi va da peste Sorana Cîrstea.

Românca a mai fost o singură dată în sferturi la Roland Garros în întreaga sa carieră. Se întâmpla în urmă cu 17 ani, în 2009.

Este important de menționat că Sorana Cîrstea nu a trecut de sferturile de finală la niciun turneu de Grand Slam.

A mai atins această rundă doar la US Open, la ediția din 2023. În rest, la Australian Open a ajuns cel mai departe în turul patru, în 2017 și în 2022, iar la Wimbledon nu a trecut niciodată de turul trei, atins în 2009, 2012, 2017, 2021 și 2023.

