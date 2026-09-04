Sorana Cîrstea, parcurs impresionant la US Open: S-a calificat în optimi şi şi-a asigurat un premiu fabulos

Sorana Cîrstea, locul 17 WTA şi cap de serie 16, s-a calificat, vineri, în optimile de finală ale turneului de grand slam US Open, trecând în turul al treilea de italianca Jasmine Paolini.

Cîrstea s-a impus cu scorul de 6-3, 6-3, într-o oră şi 15 minute, în faţa italiencei de pe locul 21 mondial.

În fza următoare, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe câştigătoarea meciului dintre favorita 3, americanca Jessica Pegula, şi favorita 31, sportiva canadiană Leylah Fernandez.

Prin calificarea în optimi, Sorana, aflată în ultimul sezon în circuit, şi-a asigurat un premiu de 480.000 de dolari.

Sorana Cîrstea după calificarea în optimi: „Mă simt mai bine ca niciodată”

Sorana Cîrstea (locul 17 WTA) a declarat, vineri, după ce s-a calificat în optimile de finală ale US Open, că se simte mai bine ca niciodată în acest ultim an al carierei sale.

„Mă simt mai bine ca niciodată. Iubesc tenisul şi îmi place să concurez. Îmi place să joc în faţa tuturor fanilor. Este o bucurie absolută să pot spune că tenisul este meseria mea. Sunt atât de recunoscătoare pentru tot”, a spus Cîrstea în interviul de pe teren, după meciul cu Jasmine Paolini.

Întrebată ce mesaj ar avea pentru ea însăşi la prima participare pe tabloul principal de la US Open, în 2008, sportiva a răspuns: „I-aş spune să se bucure mai mult şi să se simtă bine. La urma urmei, ziua de azi nu se mai întoarce niciodată. Încearcă să profiţi la maxim de ea, indiferent de rezultat. A fost o carieră lungă. A fost o carieră minunată. Cel mai important este să te bucuri de tot ce faci în fiecare zi, pentru că viaţa trece repede.”

Editor : Liviu Cojan