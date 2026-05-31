Sorana Cîrstea, prima reacție după ce s-a calificat în sferturi la Roland Garros. „Dacă pierzi 1% din concentrare, plătești”

Sorana Cîrstea a declarat, duminică, după ce a învins-o pe jucătoarea de tenis Xiyu Wang în optimile de finală ale Roland Garros, că a avut parte de o misiune dificilă și a ținut să le mulțumească apropiaților, dar și publicului pentru susținerea de la Roland Garros.

„A fost un meci grozav. La acest nivel, dacă pierzi 1% din concentrare, plătești. Nu am făcut prea multe greșeli, dar ea a jucat incredibil. Sunt fericită că am încheiat meciul în două zile, pentru că altfel ar fi fost mult mai greu.

Mă bucur că pot continua să joc la acest nivel, mă bucur că am alături de mine familie, prietenii. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru susținere.

Pe măsură ce au trecut anii, am pus mai puțină presiune pe mine și asta m-a ajutat. Acum mă bucur să fiu pe teren, dau totul din mine. E vorba de pasiune și pasiunea mea este tenisul. Pot fi doar recunoscătoare pentru ce trăiesc.

Mulțumesc tuturor, a fost o atmosferă extraordinară. A fost o plăcere să joc în fața voastră”, a spus Cîrstea, potrivit Digi Sport.

Marion Bartoli, fostă adversară, dar și fostă antrenoare a Soranei Cîrstea, a fost cea care a intervievat-o pe româncă pe teren, iar la finalul discuției a spus: „Sorana Cîrstea, 36 de ani, dar nu am văzut-o niciodată să pară mai tânără”.

Sorana Cîrstea revine după 17 ani în sferturile de la Roland Garros

După victoria cu Xiyu Wang, Sorana Cîrstea și-a egalat cel mai bun rezultat reușit vreodată la un turneu de Grand Slam.

Românca a mai fost în sferturi la Roland Garros în urmă cu 17 ani, în 2009.

A mai atins această rundă doar la US Open, la ediția din 2023. În rest, la Australian Open aa ajuns cel mai departe în turul patru, în 2017 și în 2022, iar la Wimbledon nu a trecut niciodată de turul trei, atins în 2009, 2012, 2017, 2021 și 2023.

Pentru un loc în semifinalele ediției 2026 a Roland Garros, Sorana Cîrstea va juca împotriva câștigătoarei meciului dintre Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA) și Jil Teichmann (28 de ani, 170 WTA).

Editor : A.C.