Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la Australian Open, după o revenire dramatică

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a doua a turneului Australian Open, al doilea de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o marți pe germanca Eva Lys în trei seturi, cu 3-6, 6-4, 6-3.

Sorana Cîrstea s-a impus după două ore şi 10 minute de joc.

Eva Lys (24 ani, 39 WTA) a dominat primul set, pe care şi l-a adjudecat cu 6-3. Jucătoarea de origine ucraineană a avut avantaj şi în actul secund (3-1), dar Cîrstea (35 ani, 41 WTA) a reuşit să revină cu trei ghemuri consecutive (4-3) şi a încheiat setul cu un break (6-4).

În decisiv, românca a făcut un prim break (3-1), dar imediat şi-a pierdut serviciul (3-2), diferenţa fiind făcută de un nou break, la scorul de 4-3.

Românca a încheiat cu 9 aşi, a avut mai puţine mingi direct câştigătoare (26-29), dar şi mai puţine erori neforţate (40-50). De asemenea, Cîrstea a avut un procentaj mai bun la mingile de break fructificate, 5/11 faţă de 4/11.

Sorana Cîrstea şi-a luat astfel o revanşă, după ce Lys a învins-o cu 6-3, 6-3 la singura lor confruntare anterioară, în 2023 în primul tur la Transylvania Open, potrivit Agerpres.

Cîrstea şi-a asigurat un cec de 225.000 de dolari australieni şi 70 de puncte WTA, iar în turul secund o va înfrunta pe câştigătoarea dintre japoneza Naomi Osaka, a 16-a favorită, şi croata Antonia Ruzic. Anul trecut, Cîrstea a pierdut în primul tur la Melbourne.

Sorana Cîrstea este a doua reprezentantă a României calificată în turul secund la Melbourne, după Gabriela Ruse, care va juca împotriva australiencei Ajla Tomljanovic.

