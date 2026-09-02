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Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea la US Open

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Sorana Cîrstea. Foto: Profimedia
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Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, miercuri, în runda a treia a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o, la New York, pe franţuzoaica Diane Parry cu scorul de 6-2, 7-5, informează Agerpres.

Cîrstea (36 de ani, 17 WTA) a avut nevoie de o oră şi 51 de minute pentru a trece de Parry (24 ani, 31 WTA), la prima lor confruntare.

Românca, a 16-a pe lista capilor de serie, a dominat primul set, pe care şi l-a adjudecat cu 6-2. Cîrstea a controlat şi actul secund, în care a condus cu 2-0, 3-1, 4-2 şi 5-3, dar a fost egalată (5-5), după ce a ratat două mingi de meci. Sorana Cîrstea a reuşit imediat un break, iar apoi a încheiat conturile (7-5).

Cîrstea a avut mai puţine mingi direct câştigătoare (winners) decât adversara, 22-30, dar a făcut şi mai puţine erori neforţate, 17-33.

Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec de 290.000 de dolari şi 130 de puncte WTA, iar următoarea sa adversară va fi italianca Jasmine Paolini, cap de serie numărul 19, care a dispus de compatrioata Lucrezia Stefanini cu 6-4, 6-1.

Paolini (30 ani, 21 WTA) are 3-0 în meciurile directe cu Cîrstea, pe care a învins-o în 2021 în sferturi la Zavarovalnica Sava (Slovenia), cu 6-4, 4-6, 6-1, în 2023 în primul tur la Roland Garros, cu 7-5, 2-6, 6-2, şi în 2024 în semifinale la Dubai, cu 6-2, 7-6 (8/6).

Editor : Liviu Cojan

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