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Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea la Wimbledon. Cu viitoarea adversară s-a mai întâlnit de patru ori în acest an

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sorana cirstea in timpul unui meci
Sorana Cîrstea. Foto: Profimedia
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Din articol
Patru meciuri în 2026 cu adversara din turul al treilea

Jucătoarea română Sorana Cîrstea s-a calificat, joi, în runda a treia a turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o fără probleme pe australianca Kimberly Birrell, cu 6-3, 6-4.

Sorana Cîrstea (36 ani, 18 WTA), cap de serie numărul 17, a avut nevoie de doar o oră şi 12 minute de joc pentru a trece de Birrell (28 ani, 72 WTA), relatează Agerpres.

Cîrstea a reuşit 6 aşi, a avut mai puţine mingi direct câştigătoarea (16-18), dar a făcut şi mai puţine erori neforţate decât adversara sa (9-21).

Singura confruntare directă dintre cele două a fost câştigată de Cîrstea, cu 6-3, 6-2, în 2023, în primul tur la Indian Wells.

Cîrstea şi-a asigurat un cec de 185.000 de lire sterline şi 130 de puncte WTA. Următoarea sa adversară va fi cehoaica Linda Noskova, a noua favorită.

Patru meciuri în 2026 cu adversara din turul al treilea

Noskova a învins-o pe sportiva columbiană Camila Osorio, numărul 68 mondial, scor 6-3, 4-6, 6-2, în două ore şi un minut.

Sorana Cîrstea şi Linda Noskova au mai fost adversare de cinci ori, de patru ori în acest an. Ele au jucat un meci şi în 2024, la Brisbane unde s-a impus Noskova, scrie News.ro.

În 2026, Cîrstea a învins-o pe Noskova la Dubai, Miami şi Roma, iar Noskova s-a impus în faţa româncei la Indian Wells.

Editor : Liviu Cojan

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